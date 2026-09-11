Mở thêm TTTM rộng 38.100 m2 tại Việt Nam, AEON hé lộ kế hoạch lớn: Đạt doanh thu 120 tỷ yen và mạng lưới 300 cửa hàng vào năm 2030

Theo công bố từ phía doanh nghiệp, AEON Việt Nam sẽ chính thức khai trương Trung tâm Thương mại AEON Hải Dương (Hải Phòng mới) vào ngày 3/10/2026. Đây là trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam và là trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Sự xuất hiện của AEON Hải Dương diễn ra trong thời điểm tập đoàn bán lẻ Nhật Bản đang đẩy nhanh tốc độ mở rộng tại Việt Nam.

Theo kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2026-2030 được AEON công bố, Việt Nam được xác định là thị trường ưu tiên hàng đầu của tập đoàn.

Trong 5 năm tới, AEON đặt mục tiêu doanh thu hoạt động tại Việt Nam tăng trưởng kép khoảng 25%/năm (CAGR). Đến năm 2030, doanh thu hoạt động dự kiến đạt khoảng 120 tỷ yen, trong khi lợi nhuận hoạt động tăng khoảng 4 lần so với đầu kỳ.

Song song với mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận, AEON đặt kế hoạch đến năm 2030 xây dựng mạng lưới 300 cửa hàng tại Việt Nam.

Từ 5% lên 26%

Một dữ liệu khác được AEON công bố cho thấy tốc độ tăng trưởng hoạt động tại Việt Nam đã tăng đáng kể qua từng giai đoạn.

Trong 5 năm đầu, mức tăng trưởng trung bình của doanh nghiệp khoảng 5%/năm. Sang 5 năm tiếp theo, con số này tăng lên khoảng 13%/năm. Đến năm 2024, mức tăng trưởng được AEON công bố là 20%, trước khi lên 26% trong năm 2025.

Tốc độ mở các trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị cũng tăng lên.

Trong 5 năm đầu tiên, AEON khai trương 4 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị. Năm năm tiếp theo, doanh nghiệp mở thêm 4 địa điểm.

Trong khi đó, chỉ riêng năm 2024, số trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị được khai trương là 3; năm 2025 tăng lên 4 và kế hoạch năm 2026 là 5 địa điểm.

Như vậy, từ tốc độ bình quân chưa tới một địa điểm mỗi năm trong hai giai đoạn 5 năm đầu, kế hoạch năm 2026 của AEON đã lên 5 trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị.

Trước đó, AEON cũng công khai mục tiêu tăng mạnh quy mô hoạt động tại Việt Nam đến năm 2030 và xác định Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của tập đoàn.

Trung tâm thứ 10 có gì?

AEON Hải Dương là một phần trong quá trình mở rộng này.

Khác với các AEON Mall quy mô lớn quen thuộc, đây là trung tâm thương mại quy mô vừa thứ ba của AEON tại Việt Nam, sau AEON Tân An và AEON Mall Đà Nẵng Thanh Khê. Theo doanh nghiệp, mô hình này được phát triển nhằm tăng tốc mở rộng đến các thành phố trung tâm của từng khu vực.

Trung tâm nằm tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng, thuộc khu vực Hải Dương trước đây. Công trình có diện tích khu đất khoảng 35.700 m², tổng diện tích sàn khoảng 38.100 m² và tổng diện tích cho thuê khoảng 26.000 m². Trong đó, khu vực kinh doanh trực tiếp của AEON chiếm 15.000 m².

Phối cảnh AEON Hải Dương. Ảnh: Aeon

AEON Hải Dương gồm 3 tầng nổi và 37 cửa hàng chuyên doanh. Toàn trung tâm dự kiến có khoảng 1.000 nhân viên, trong đó khoảng 450 người làm việc tại khu vực bách hóa tổng hợp và siêu thị AEON. Theo tính toán của doanh nghiệp, khoảng 330.000 người sinh sống trong phạm vi 15 phút lái xe từ trung tâm.

Danh sách thương hiệu tại đây gồm nhiều cái tên như Highlands Coffee, Gong Cha, GoGi House, Manwah, Mixue, PNJ, Adidas, Skechers, Crocs, Mr. DIY và Kohnan.

Đáng chú ý, AEON Beta Cinema cũng lần đầu xuất hiện tại một trung tâm thương mại AEON. Rạp được đặt tại tầng 3 của AEON Hải Dương.

Việc liên tiếp đưa các mô hình quy mô vừa vào hoạt động cho thấy một phần cách AEON triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới tại Việt Nam: Bên cạnh các trung tâm thương mại lớn, doanh nghiệp sử dụng các format nhỏ hơn để tiếp cận thêm các thị trường địa phương. Đây cũng là hướng đi AEON đã công bố trong chiến lược mở rộng, với việc đa dạng hóa mô hình bán lẻ theo đặc điểm từng đô thị và khu dân cư.