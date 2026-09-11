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Chưa đầy 10 ngày nữa, Quảng Ninh sẽ không còn là thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất cả nước

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Việt Nam sẽ có thêm một thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 20/9.

Tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Ngọc Đẹp)

Vào ngày 24/8, tại phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập hai thành phố Bắc Ninh và Quảng Ninh, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành.

Ngày 1/9, Quảng Ninh đã chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ tám của Việt Nam. Trong khi đó, Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh sẽ có hiệu lực từ ngày 20/9. Như vậy, đúng 10 ngày nữa, Bắc Ninh sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương trẻ nhất nước ta.

Theo định hướng, Bắc Ninh được xây dựng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chủ yếu; phát triển công nghiệp công nghệ cao, hình thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.

Cổng thông tin điện tử tỉnh cho biết, đây là dấu mốc lịch sử, mở ra không gian phát triển, vị thế và động lực mới, đồng thời hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch.

Cùng với việc Bắc Ninh trở thành thành phố, một số đơn vị hành chính cấp xã của địa phương sẽ được đổi loại hình từ xã sang phường, theo Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 ngày 4/8/2026, bao gồm: Bố Hạ, Lạng Giang, Kép, Lục Nam, Hiệp Hòa, Yên Phong, Phù Lãng, Chi Lăng, Tiên Du, Gia Bình, Nhân Thắng và Lương Tài.

Tại cuộc họp rà soát, cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Bắc Ninh, Sở Nội vụ cho biết, buổi Lễ sẽ diễn ra vào ngày 19/9 tại Hội trường Tỉnh uỷ, với khoảng 500 đại biểu tham dự.

Chương trình gồm các nội dung: Công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh; trao Nghị quyết của Quốc hội; công bố, trao Huân chương Lao động hạng Nhất; phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh. Cùng với đó là các hoạt động triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự kiện.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ đồng loạt khởi công 6 dự án và khánh thành 2 công trình, dự án trọng điểm vào ngày 16/9 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới sự kiện.

Hà Giang

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