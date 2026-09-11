Làm sạch mã số thuế góp phần làm sạch môi trường kinh doanh

PV: Thưa bà, liệu chiến dịch làm sạch MST có góp phần lọc bỏ các DN “ma”, DN vi phạm pháp luật để làm sạch môi trường kinh doanh?

Bà Nguyễn Thị Thu: Thông qua chiến dịch này, cơ quan thuế hướng tới các nhóm mục tiêu chính:hỗ trợ người nộp thuế (NNT), giúp các DN, cá nhân thực hiện các thủ tục chấm dứt hiệu lực MST đúng quy định; Xây dựng cơ sở dữ liệu chuẩn, tạo dựng hệ thống dữ liệu đầy đủ, chính xác phục vụ công tác đánh giá sức khỏe nền kinh tế và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số hiệu quả hơn; Đồng hành cùng DN tái gia nhập thị trường...

Trong quá trình hướng dẫn và hỗ trợ NNT làm thủ tục, cơ quan thuế đồng thời rà soát, phát hiện các trường hợp lợi dụng pháp nhân DN để mua bán hóa đơn bất hợp pháp hoặc trốn thuế. Từ đó, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với những DN chấp hành tốt, chiến dịch giúp họ hoàn tất thủ tục và xác nhận tình trạng pháp lý chính thức trên hệ thống.

Trong thời gian qua, bên cạnh việc làm sạch gần 95.000 MST, đã có hơn 3.000 MST được khôi phục cho DN quay lại hoạt động. Bà đánh giá thế nào về con số này?

- Con số này thể hiện đúng tinh thần và mục tiêu của chiến dịch. Chúng tôi không chỉ làm sạch dữ liệu bằng cách đóng các MST không hoạt động, mà còn tạo điều kiện hỗ trợ các DN thực sự có nhu cầu tái khởi động sản xuất, kinh doanh. Việc trên 3.000 DN quay trở lại hoạt động, ổn định pháp lý sẽ đóng góp tích cực cho nguồn thu NSNN.

Sự hỗ trợ từ chiến dịch cao điểm này đối với DN muốn quay lại hoạt động có điểm gì khác biệt, thưa bà?

Trước đây, NNT sẽ tự phát hiện tình trạng hoạt động của mình, tự quay lại và thực hiện các thủ tục - khi đó NNT không tập trung được nguồn lực.

Điểm khác biệt của chiến dịch này là tập trung tối đa nguồn lực. Cơ quan thuế đã chủ động xây dựng tài liệu hướng dẫn, phân công cụ thể cán bộ thuế đến từng địa bàn để tiếp cận, liên hệ và trực tiếp hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho từng NNT. Nhờ đó, thủ tục được xử lý nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều.

Phía cơ quan thuế có cam kết cụ thể nào đối với các DN thực hiện thủ tục trong đợt này?

Khi tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST hay khôi phục hoạt động, DN vẫn phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với NSNN theo đúng quy định. Điều này bảo đảm tính công bằng giữa NNT đã chấp hành và NNT đang hoạt động. DN không phải tốn thêm bất kỳ chi phí tuân thủ phát sinh nào khác ngoài các nghĩa vụ phải thực hiện với NSNN theo quy định.

Hiện nay, NNT khi quay trở lại hoạt động kinh doanh vẫn phải thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định. Tuy nhiên, đây là một đợt cao điểm và là một đợt xử lý với số lượng lớn. Chúng tôi cũng đã nắm bắt các vướng mắc phát sinh, từ việc nộp những khoản nợ còn tồn đọng hay những nghĩa vụ mà NNT cần phải kê khai từ thời điểm họ rời khỏi địa chỉ kinh doanh cho đến thời điểm hiện tại.

Cơ quan thuế trong giai đoạn thực hiện chiến dịch từ nay đến cuối năm 2026 đã bố trí đầy đủ nguồn lực để hỗ trợ NNT. Chúng tôi đặt ra mục tiêu là khi NNT đã có hồ sơ đến cơ quan thuế, đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình với NSNN thì thời gian giải quyết chấm dứt hiệu lực MST chỉ trong vòng 3 ngày làm việc.

Một số DN cho biết, do “thả trôi” công ty nhiều năm không hoạt động, nay quay lại làm thủ tục đóng MST thì gặp vướng mắc về các khoản phạt chậm kê khai với số tiền lớn. Cơ quan thuế có giải pháp gì tháo gỡ khó khăn này?

Cơ quan thuế đã ghi nhận và tổng hợp đầy đủ các vướng mắc thực tế phát sinh liên quan đến nghĩa vụ kê khai tồn đọng cũng như các khoản nợ thuế của các DN đã bỏ địa chỉ kinh doanh từ lâu.

Hiện nay, chúng tôi đang tích cực tổng hợp và đề xuất các giải pháp tháo gỡ trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Mục tiêu là tạo cơ chế linh hoạt, thuận lợi nhất để DN hoàn thành nghĩa vụ, chính thức khép lại hoặc yên tâm quay trở lại hoạt động kinh doanh.

Trân trọng cảm ơn bà!