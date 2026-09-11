Vi phạm trong mua bán bất động sản có thể bị phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng

Mức phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng với nhiều hành vi vi phạm theo Nghị định 339/2026/NĐ-CP . Ảnh: TL

Nghị định 339/2026/NĐ-CP quy định nhiều điểm mới về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Điều 70 Nghị định này quy định mức xử phạt liên quan đến vi phạm quy định của chủ đầu tư về chuyển nhượng dự án bất động sản. Cụ thể:

Vi phạm quy định của chủ đầu tư về chuyển nhượng dự án bất động sản. Phạt tiền từ 120.000.000 đến 180.000.000 đồng đối với hành vi không theo dõi và không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng của bên nhận chuyển nhượng.

Phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng đối với hành vi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo quy định.

Đáng chú ý, mức phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản khi dự án, phần dự án bất động sản chuyển nhượng chưa đáp ứng các điều kiện, nguyên tắc theo quy định.

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản không đúng hình thức, phạm vi kinh doanh theo quy định.

Hình thức xử phạt bổ sung sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 3 tháng đến 6 tháng đối với chủ đầu tư dự án có các hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả buộc hoàn trả bên nhận chuyển nhượng toàn bộ số tiền đã thu không đúng quy định, kèm theo khoản lợi tức phát sinh từ số tiền đã thu đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.