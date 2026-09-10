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Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ năm nay, người nộp thuế có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế, giáo dục khi quyết toán thuế, với tổng mức tối đa 47 triệu đồng/năm.

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)

Ngay trong năm nay, khi quyết toán thuế, ngoài khoản giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc thì các chi phí y tế, chi phí giáo dục cũng sẽ được giảm trừ. Tổng mức giảm trừ đối với chi phí y tế và giáo dục tối đa là 47 triệu đồng mỗi năm. Trong đó, chi phí y tế tối đa 23 triệu đồng và chi phí giáo dục tối đa 24 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây là mức tối đa, không phải khoản giảm trừ cố định cho mọi người nộp thuế. Mức được tính căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh và phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Riêng với giáo dục, khoản được tính giảm trừ là học phí và chi phí cho các kỹ năng chuyên môn tại cơ sở giáo dục, đào tạo trong nước.

Ngoài ra, từ đầu năm nay, chính sách thuế thu nhập cá nhân mới cũng thay đổi cách tính với người làm công ăn lương. Mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Cục Thuế lưu ý người nộp thuế cần đăng ký, kê khai người phụ thuộc đúng quy định để được tính giảm trừ khi xác định nghĩa vụ thuế.

Biểu thuế lũy tiến từng phần với thu nhập cá nhân từ kỳ tính thuế năm nay cũng giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc. Mức thuế thấp nhất là 5% áp dụng với thu nhập đến 10 triệu đồng/tháng. Thuế suất cao nhất vẫn là 35% với thu nhập trên 100 triệu đồng, thay vì mức 80 triệu đồng trước đó.

Theo Huyền Châu

VTV Online

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