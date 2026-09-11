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Những công đoạn cuối cùng trước khi thông xe cầu Phước Khánh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cầu Phước Khánh thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện chỉ còn những công đoạn cuối cùng trước khi dự kiến thông xe vào ngày 30/9 tới.

Vào thời điểm này, tại dự án cầu Phước Khánh - cây cầu cuối nối xã đảo Cần Giờ của TPHCM với xã Nhơn Trạch, TP Đồng Nai, không khí thi công đang khẩn trương để hoàn thành những công đoạn cuối cùng, bảo đảm tiến độ thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 9 như dự kiến. Ảnh: MC.

Giữa không gian rộng lớn của sông Lòng Tàu, cây cầu và tuyến đường phía hai đầu đã nối liền. Trên mặt cầu, các tốp công nhân đang thi công những hạng mục cuối cùng, tập trung hoàn thành công trình trong tháng 9/2026. Ảnh: MC.

Khe co giãn cuối cùng phía bờ TPHCM đang được một tốp công nhân khẩn trương hoàn thiện. Cách đó không xa, một tốp thợ lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trong khi tốp công nhân khác hoàn thiện mặt cầu để chuẩn bị thảm bê tông nhựa. Ảnh: MC.

Các mũi thi công được tổ chức nối tiếp, phối hợp chặt chẽ, luân chuyển khi phần việc này vừa hoàn tất sẽ lập tức chuyển sang vị trí khác nhằm tận dụng tối đa nhân lực, thiết bị, hạn chế thời gian chết. Ảnh: MC

Hai công nhân thuộc tốp đang thi công mặt cầu và khe co giãn, Nguyễn Văn Tư và Hoàng Văn An chia sẻ, thời điểm mới đến công trình, nhiều hạng mục vẫn còn dang dở. Giữa không gian mênh mông sông nước, việc phải bám trụ trên công trường trong thời gian dài khiến không ít người có cảm giác lo lắng nhưng nhìn cây cầu từ chỗ còn dang dở đến nay đã gần hoàn thành anh em công trường rất phấn khởi.

"Mới đó đến nay cũng đã hơn một năm anh em cùng ăn, cùng ngủ, bám trụ ở đây để hoàn thiện phần còn lại của cây cầu. Giờ cầu đã nối liền đôi bờ uốn lượn vắt qua sông Lòng Tàu, nhìn hiện đại và đẹp. Ai cũng cố gắng đẩy nhanh công việc để sớm được chứng kiến những dòng xe chạy qua cầu", anh Tư nói.

Còn anh An thì: "Chỉ mong thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh những phần việc cuối cùng để sớm thấy từng dòng xe băng băng qua cầu". Ảnh: MC

Theo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cầu Phước Khánh thuộc gói thầu J3-1, đoạn Km29+264 - Km32+450. Đây là một trong những hạng mục quan trọng và là một trong hai gói thầu cuối cùng của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: MC

Theo ông Phạm Hồng Quang - Tổng Giám đốc VEC, trong giai đoạn này VEC liên tục đôn đốc các nhà thầu bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu của từng hạng mục, tổ chức thi công liên tục, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án trong tháng 9 này. . Ảnh: MC

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư 29.586 tỷ đồng, chiều dài 57,8km. Tuyến có điểm đầu kết nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 51, cách Cảng Hàng không quốc tế Long Thành khoảng 16km. Toàn tuyến đi qua Tây Ninh 2,7km, TPHCM 26,4km và TP Đồng Nai 28,7km. Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h, theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A.

Đến nay, tổng sản lượng toàn dự án đạt 99,30%. Khối lượng còn lại tập trung tại gói thầu J3-1 và gói thầu XL-NG51 (thi công nút giao quốc lộ 51). Khi cầu Phước Khánh cùng các hạng mục còn lại hoàn thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo sự kết nối liên thông với cao tốc TPHCM - Trung Lương với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TPHCM.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành khi đưa vào khai thác sẽ mở thêm hướng kết nối giữa khu vực miền Tây Nam bộ qua TPHCM tới miền Đông Nam bộ, đồng thời rút ngắn hành trình từ khu vực miền Tây Nam bộ đến Cảng Hàng không quốc tế Long Thành mà không phải đi qua Trung tâm TPHCM. Đặc biệt, dự án đi qua các khu vực đang phát triển của Tây Ninh, TPHCM, Đồng Nai và tăng khả năng kết nối giữa các đầu mối giao thông lớn trong khu vực nhằm phát triển kinh tế trong tương lai.

Theo Mạnh Cường

Đại đoàn kết

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