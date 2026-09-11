Những công đoạn cuối cùng trước khi thông xe cầu Phước Khánh

Cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng mức đầu tư 29.586 tỷ đồng, chiều dài 57,8km. Tuyến có điểm đầu kết nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 51, cách Cảng Hàng không quốc tế Long Thành khoảng 16km. Toàn tuyến đi qua Tây Ninh 2,7km, TPHCM 26,4km và TP Đồng Nai 28,7km. Dự án được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h, theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A.

Đến nay, tổng sản lượng toàn dự án đạt 99,30%. Khối lượng còn lại tập trung tại gói thầu J3-1 và gói thầu XL-NG51 (thi công nút giao quốc lộ 51). Khi cầu Phước Khánh cùng các hạng mục còn lại hoàn thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo sự kết nối liên thông với cao tốc TPHCM - Trung Lương với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TPHCM.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành khi đưa vào khai thác sẽ mở thêm hướng kết nối giữa khu vực miền Tây Nam bộ qua TPHCM tới miền Đông Nam bộ, đồng thời rút ngắn hành trình từ khu vực miền Tây Nam bộ đến Cảng Hàng không quốc tế Long Thành mà không phải đi qua Trung tâm TPHCM. Đặc biệt, dự án đi qua các khu vực đang phát triển của Tây Ninh, TPHCM, Đồng Nai và tăng khả năng kết nối giữa các đầu mối giao thông lớn trong khu vực nhằm phát triển kinh tế trong tương lai.