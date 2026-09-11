Chủ doanh nghiệp, quản lý, nhân viên dùng tài khoản cá nhân nhận tiền khách chuyển khoản mua vàng, nhưng không lập hóa đơn, kê khai doanh thu: Cơ quan Thuế cảnh báo

Theo đánh giá của cơ quan Thuế, thời gian qua, phần lớn các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh, mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và lành mạnh.



Tuy nhiên, qua công tác quản lý thuế, nắm tình hình và thông tin từ cơ quan chức năng, vẫn còn phát sinh trường hợp có dấu hiệu sử dụng các phương thức, thủ đoạn để che giấu doanh thu, không lập hóa đơn, kê khai không đầy đủ doanh thu hoặc hợp thức hóa chi phí nhằm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Nhằm giúp người nộp thuế nhận diện rủi ro, chủ động phòng ngừa và thực hiện đúng quy định, Thuế tỉnh Đắk Lắk thông tin, hướng dẫn một số nội dung người nộp thuế cần biết như sau:

Các hành vi tiềm ẩn rủi ro vi phạm pháp luật thuế

Sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng: Chủ doanh nghiệp, người quản lý hoặc nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán của khách hàng nhưng không phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán, không lập hóa đơn và không kê khai doanh thu tương ứng.

Không phản ánh đầy đủ doanh thu bán hàng: Không lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định; không ghi nhận đầy đủ doanh thu bán vàng, bạc, đá quý vào sổ sách kế toán; theo dõi doanh thu ngoài hệ thống sổ sách, chứng từ phục vụ kê khai thuế.

Kê khai không đúng thực tế chi phí tiền lương, nhân công: Kê khai danh sách người lao động, thợ chế tác không đúng thực tế; lập hoặc sử dụng hồ sơ, chứng từ tiền lương, tiền công không phản ánh đúng phát sinh thực tế, dẫn đến tăng chi phí được trừ, giảm thu nhập chịu thuế.

Theo cơ quan Thuế, việc thanh toán qua tài khoản cá nhân, không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không ghi nhận doanh thu hoặc sử dụng chứng từ chi phí không đúng thực tế không làm thay đổi bản chất của giao dịch và không miễn trừ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp.

Ảnh: Thuế tỉnh Đắk Lắk

Về hậu quả và trách nhiệm pháp lý, cơ quan Thuế chỉ ra, trong trường hợp qua thanh tra, kiểm tra hoặc đối chiếu dữ liệu xác định có hành vi kê khai không đúng, che giấu doanh thu, không lập hóa đơn dẫn đến trốn thuế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị truy thu đầy đủ số tiền thuế phải nộp; xử phạt từ 1 đến 3 lần thuế trốn; xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, kế toán.

Đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi khoản 47 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017, trong đó mức xử lý phụ thuộc vào số tiền thuế trốn và các tình tiết của vụ việc.

Đặc biệt, trường hợp sử dụng tài khoản cá nhân để nhận và che giấu doanh thu không chỉ tiềm ẩn trách nhiệm của doanh nghiệp mà cá nhân đứng tên, trực tiếp quản lý hoặc tham gia vào việc thực hiện hành vi vi phạm cũng có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Vì vậy, Thuế tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc chủ động rà soát, khắc phục sai sót và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là giải pháp thiết thực để hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần chủ động rà soát doanh thu, hóa đơn và dòng tiền

Theo cơ quan Thuế, các doanh nghiệp cần chủ động đối chiếu sổ sách kế toán, hóa đơn điện tử và chứng từ bán hàng; doanh thu thực tế phát sinh với doanh thu đã kê khai; sao kê tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và các tài khoản cá nhân có phát sinh giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh; hồ sơ, chứng từ tiền lương, tiền công của người lao động, thợ chế tác.

Trong trường hợp phát hiện bỏ sót doanh thu, kê khai chưa đầy đủ hoặc có sai sót, doanh nghiệp cần chủ động thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh và nộp đầy đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định.

Bên cạnh đó, cần thực hiện đầy đủ quy định về hóa đơn điện tử, thực hiện lập hóa đơn điện tử đúng thời điểm theo quy định pháp luật đối với các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; đối với trường hợp thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phải thực hiện đảm bảo theo quy định.

Doanh nghiệp lưu ý, việc khách hàng có yêu cầu lấy hóa đơn hay không, không làm thay đổi trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc lập hóa đơn theo quy định pháp luật.

Các doanh nghiệp cần tách biệt dòng tiền kinh doanh, thực hiện thanh toán, thu tiền bán hàng thông qua tài khoản của doanh nghiệp; không sử dụng tài khoản cá nhân của chủ doanh nghiệp, người quản lý hoặc nhân viên để nhận tiền bán hàng.

Trường hợp thực tế phát sinh giao dịch qua tài khoản cá nhân, doanh nghiệp phải kiểm tra, đối chiếu, phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán và kê khai thuế theo quy định, bảo đảm minh bạch dòng tiền và doanh thu.

Minh bạch hồ sơ tiền lương, nhân công, hồ sơ lao động, hợp đồng, bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, chứng từ thanh toán và các tài liệu liên quan phải được lập, lưu trữ đầy đủ, phản ánh đúng người lao động, thời gian làm việc và khoản chi thực tế phát sinh.