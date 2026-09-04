Đóng đủ 35 năm BHXH nhưng mới 57 tuổi, lao động nam dừng đóng chờ 62 tuổi có được hưởng 75% lương hưu? BHXH Việt Nam trả lời

Ngày 4/9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Chương trình Giao lưu trực tuyến với chủ đề “BHYT học sinh, sinh viên - Hành trang sức khỏe cho năm học mới 2026-2027”. Sự kiện nhằm cung cấp thông tin, tư vấn và giải đáp kịp thời những vấn đề liên quan đến chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt là chính sách BHYT học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới.

Tại đây, một cá nhân có đặt câu hỏi: “Tôi là nam giới, đủ 35 năm đóng BHXH nhưng mới 57 tuổi, nếu tôi dừng đóng và chờ đến 62 tuổi nhận lương hưu, vậy lúc đó tôi có được hưởng lương hưu 75% không? Và trong thời gian chờ này, tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không?”.

Với câu hỏi này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ Quy định tuổi nghỉ hưu, năm 2026 tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường đối với nam giới là 61 tuổi 6 tháng và đối với nữ là 57 tuổi.

Như vậy, nếu là nam giới, có 35 năm làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì tính đến nay, người lao động chưa đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí. Do vậy, trong thời gian chờ đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí, người lao động sẽ được giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp nếu đủ các điều kiện quy định tại Điều 38, Luật Việc làm năm 2025 như sau:

a) Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ luật Lao động hoặc người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

b) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

c) Đã nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không thuộc một trong các trường hợp có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực hoặc đi học tập có thời hạn trên 12 tháng hoặc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù hoặc ra nước ngoài định cư hoặc chết.

Sau khi hết thời hạn hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, người lao động chờ đến khi đủ 62 tuổi để nộp hồ sơ hưởng chế độ hưu trí. Khi đó tỷ lệ % hưởng chế độ hưu trí sẽ được tính theo quy định tại điểm b, Điều 66, Luật BHXH năm 2024, mức lương hưu hàng tháng là 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.