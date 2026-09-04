Chủ tịch TPHCM giao KPI cho cán bộ trong quý III, 'không đạt thì không hoàn thành tốt nhiệm vụ'

Ngày 4/9, UBND tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, giải pháp những tháng cuối năm 2026.

Trao đổi kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá các đơn vị, địa phương đã nêu lên các giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và hoàn thành kế hoạch năm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kết luận phiên họp. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Được, trong 8 tháng đã qua của năm 2026, thành phố giữ được đà tăng trưởng, phát triển tích cực. Nhiều động lực tăng trưởng đã được phát huy rất tích cực trên các mặt như thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 10,06 tỷ USD và dẫn đầu cả nước…

Đặc biệt, vượt qua kết quả thấp đầu năm, giải ngân đầu tư công từ tháng 6 đến tháng 8 đã cải tiến rõ nét khi đạt tỷ lệ chung 57,7%, vượt trên bình quân chung cả nước. Đây là kết quả hết sức tích cực, cần tiếp tục phát huy.

Dù vậy, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng chỉ ra một số điểm tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến tăng trưởng. Đơn cử, các dự án lớn đã khởi công còn tồn tại việc ký hợp đồng, triển khai, giải ngân còn chậm. “Chỉ cần giải ngân 10% khối này (đường sắt, các dự án trọng điểm khác, hạ tầng cảng biển, đường giao thông) thì tốc độ tăng trưởng sẽ cao hơn nhiều”, ông Được phân tích.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu toàn hệ thống tập trung triển khai các văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10 tới. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ “trọng tâm của trọng tâm”, ông Được yêu cầu phải ban hành các văn bản quy phạm pháp luật này đồng thời ngay thời điểm luật có hiệu lực pháp luật.

Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ: “Việc ban hành quy định mới trên tinh thần không cầu toàn, những gì đã rõ thì mạnh dạn làm, việc chưa rõ thì tiếp tục nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu để ban hành kịp thời”.

Dẫn chứng đối với không gian ngầm, ông Được cho rằng những gì quyết định đến thực thi không gian này như quy hoạch, chính sách về đất đai, thuế, lãi suất ngân hàng thì bắt buộc phải ban hành, bởi nếu không ban hành thì không thể triển khai.

Cụ thể, chính sách miễn giảm thuế bao nhiêu năm, hay giãn thuế, giảm thuế ra sao. Cùng với đó, việc đầu tư công viên, công trình thương mại, dịch vụ, bãi giữ xe hiện đại cũng cần tính toán kỹ. “Nếu thu theo đúng giá đất thương mại, dịch vụ bằng 70% đất đô thị thì sẽ không ai làm dự án. Mấy chục năm qua bãi xe ngầm không ai đầu tư dù chúng ta đã kêu gọi nhiều”, ông Được phân tích thêm.

Ông Nguyễn Văn Được cũng đề nghị tập trung hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tổng thể, tháo gỡ các dự án tồn đọng, quyết tâm quyết liệt với các dự án nhà ở ven kênh rạch, nhà ở xã hội gắn với việc ưu tiên bố trí vốn triển khai các dự án này…

Ông nêu rõ, thành phố đang phấn đấu hướng đến năm 2030, hệ thống hạ tầng giao thông cơ bản đồng bộ, hiện đại, phục vụ nhu cầu phát triển nhanh, bền vững của siêu đô thị trong thời gian tới.

Đối với giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM quán triệt các xã, phường, sở ngành nếu giải ngân quý III không đạt 70% thì “không được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Lãnh đạo TPHCM và các sở, ngành trao đổi các nội dung tại phiên họp. Ảnh: Ngô Tùng

Sát sao công tác giải ngân đầu tư công

Về nội dung này, dưới góc độ phụ trách lĩnh vực, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho hay dù đến nay thành phố giải ngân đầu tư công đạt 57%, nhưng hiện các phường, xã chỉ giải ngân được khoảng 46%. Tuy nhiên có một xu hướng tích cực là các địa phương đang tăng dần chỉ số này qua các tháng.

Nêu rõ thành phố đánh giá KPI qua việc này ngay trong tháng 9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị các bí thư, chủ tịch phường, xã cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác giải ngân đầu tư công.

Để thúc đẩy công tác này, ông Dinh cho biết trong tuần sau, UBND TPHCM sẽ có văn bản gửi các địa phương, gắn với 3 nội dung cốt lõi.

Theo đó, các phường xã do yếu tố khách quan, không hấp thụ được vốn (như điều chỉnh phương án tuyến, kinh phí giải phóng mặt bằng vượt) thì sẽ điều hòa sang các địa phương khác.

Các dự án đủ điều kiện chuyển qua danh mục khởi công mới thì cũng đề xuất trong đợt này, bố trí điều hòa vốn.

Mặt khác, đợt này cũng điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn. Do vậy, các địa phương cần xem lại các dự án cấp bách cần đầu tư trên địa bàn để đề xuất trong đợt này.