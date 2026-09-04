Chủ tịch TPHCM nói về nguyên nhân nhiều doanh nghiệp rời thị trường

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, giải pháp những tháng cuối năm 2026, ngày 4/9, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá thành phố tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trong 8 tháng đầu năm, với nhiều động lực tăng trưởng được phát huy.

Ông nêu rõ: Thu ngân sách đạt khoảng 78% dự toán, trong khi giải ngân đầu tư công có chuyển biến rõ nét, đạt 57,7% kế hoạch, vượt mức bình quân chung của cả nước…

Liên quan tình trạng số doanh nghiệp rời khỏi thị trường tăng khá cao, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng có nhiều nguyên nhân, nhưng nhiều doanh nghiệp đánh giá họ phải rời bỏ do có liên quan đến thủ tục hành chính. “61% doanh nghiệp đánh giá cần phải cải cách việc này. Vừa rồi, chúng ta đã cải cách rõ nét nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu”, ông Được nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao đổi tại phiên họp. Ảnh: Ngô Tùng

Từ đó, ông Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở Nội vụ rà soát tổng thể, sắp xếp lại các phòng ban, đồng thời điều chỉnh nhân sự đội ngũ trưởng, phó phòng tại các sở, ngành nhằm bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả hơn.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cải cách thủ tục hành chính một cách thực chất, người đứng đầu chính quyền TPHCM giao giám đốc các sở, ngành rà soát thủ tục của đơn vị một lần nữa, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hoạt động.

Ông Được giao Văn phòng UBND TPHCM sắp xếp buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, nhằm thảo luận về việc cắt giảm thủ tục thật sự quyết liệt. “Có như vậy mới tạo môi trường đầu tư tốt”, ông khẳng định.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng thông tin, tình hình doanh nghiệp rời khỏi thị trường đã có dấu hiệu khả quan hơn khi tháng 8 vừa qua số “rời thị trường” đã ít hơn tháng trước đó.

Doanh nghiệp 'rút lui' không ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng báo cáo tại buổi họp.

Thông tin trước đó tại phiên họp, Trưởng Thống kê TPHCM Nguyễn Khắc Hoàng cho biết trong 8 tháng năm 2026, thành phố có trên 38.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường đạt 51.835 doanh nghiệp, tăng 4,9%; trong khi số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 43.093 doanh nghiệp, tăng 24,4%. Tương quan giữa doanh nghiệp gia nhập và rút lui khỏi thị trường ở mức khoảng 10:8, cải thiện đáng kể so với đầu năm.

Các số liệu cho thấy môi trường kinh doanh vẫn có những chuyển biến tích cực, thể hiện qua tốc độ thành lập mới và quy mô vốn đăng ký tăng. Tuy nhiên, mức tăng mạnh của số doanh nghiệp rút lui cũng phản ánh áp lực mà cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối mặt, đặc biệt về thị trường, chi phí và khả năng duy trì hoạt động.

Làm rõ tình trạng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, ông Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - nhìn nhận khó khăn hiện nay tập trung nhiều ở nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là những doanh nghiệp có sức chống chịu yếu.

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Phạm Bình An. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông, vấn đề đầu tiên nằm ở thị trường và đơn hàng. Nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng mới trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng suy giảm, trong khi chi phí logistics tăng, tác động trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Chưa kể, mặt bằng lãi suất hiện vẫn ở mức cao so với khả năng chịu đựng của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo sức ép lên dòng tiền và khả năng duy trì hoạt động.

Tuy nhiên, ông Phạm Bình An lưu ý cần thận trọng khi đánh giá số liệu doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bởi một phần mức tăng có thể xuất phát từ yếu tố kỹ thuật hành chính. Theo ông An, chiến dịch làm sạch mã số thuế và dữ liệu về môi trường đầu tư, kinh doanh đã mang lại những tác động tích cực, nhưng đồng thời cũng khiến số doanh nghiệp được ghi nhận là rút lui khỏi thị trường tăng lên.

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố cũng nhìn nhận việc số doanh nghiệp giải thể, rút lui tăng do yếu tố kỹ thuật hành chính và không ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố, đồng thời cũng không thể dùng riêng chỉ tiêu này để đánh giá môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố.

Ông Phạm Bình An cũng đề xuất rà soát lại quy trình, thủ tục liên quan đến doanh nghiệp ngừng hoạt động, đồng thời có thể khoanh lại một số hồ sơ để doanh nghiệp không phải chịu thêm các khoản chi phí lớn như lệ phí môn bài hay tiền phạt.