VIS 2026: Kết nối doanh nghiệp Việt với chuỗi cung ứng toàn cầu

Các diễn giả thảo luận trong khuôn khổ sự kiện

Diễn ra từ ngày 3 đến 5/9/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), VIS 2026 thu hút hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 600 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Việt Nam. Hơn 3.000 cuộc kết nối B2B được sắp xếp có chọn lọc và khoảng 13.000 lượt kết nối trực tiếp tại các gian hàng được kỳ vọng tạo thêm những cơ hội hợp tác thực chất, từ đơn hàng trước mắt tới các quan hệ đối tác dài hạn.

Không gian kết nối chuỗi cung ứng

Tiếp nối ba kỳ tổ chức từ năm 2023, VIS 2026 cho thấy hoạt động xúc tiến thương mại đang được mở rộng từ việc giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đơn hàng sang kết nối sâu hơn các mắt xích của chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh giá trị của VIS không nằm đơn thuần ở số lượng gian hàng hay cuộc gặp gỡ, mà ở khả năng tạo ra không gian để những doanh nghiệp có năng lực thực sự gặp những đối tác có nhu cầu thực sự. Với doanh nghiệp Việt Nam, điều đó đồng nghĩa với việc phải hiểu rõ hơn yêu cầu của thị trường quốc tế, từ năng lực sản xuất ổn định, tiêu chuẩn chất lượng đến cam kết hợp tác lâu dài.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại Lễ Khai mạc

Ở chiều ngược lại, các nhà mua hàng quốc tế cũng đang tìm kiếm nhiều hơn những đối tác có thể cùng xây dựng chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và bền vững, thay vì chỉ tìm kiếm những đơn hàng ngắn hạn.

Điều này phản ánh sự thay đổi trong chính tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo ông Cha Ji-ho, Giám đốc Trung tâm Mua hàng Việt Nam thuộc Ban Hợp tác Chiến lược Samsung Việt Nam, các doanh nghiệp hiện không chỉ được đánh giá về khả năng cạnh tranh giá mà còn phải bảo đảm thời gian giao hàng ổn định, chất lượng nhất quán, khả năng đáp ứng nhanh các yêu cầu kỹ thuật, quản lý dữ liệu minh bạch và phát triển bền vững.

Từ góc nhìn của Samsung, Việt Nam đang trở thành một trung tâm quan trọng trong quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Samsung cũng cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực nhân sự và xây dựng nhà máy thông minh, với mục tiêu giúp doanh nghiệp từng bước tự chủ trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu.

Khi thị trường thay đổi, doanh nghiệp phải thay đổi

Một trong những nội dung xuyên suốt tại VIS 2026 là yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng trước những biến động ngày càng khó dự báo của thương mại quốc tế.

Tại Hội thảo “Hàng tiêu dùng Việt thích ứng và bứt phá thị trường toàn cầu”, các chuyên gia và doanh nghiệp tập trung phân tích tác động của biến động kinh tế, chính sách thương mại, thuế quan, những thay đổi trong tiêu chuẩn quốc tế cũng như sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng. Trong đó, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới được xác định là những yếu tố ngày càng quan trọng đối với khả năng cạnh tranh của hàng Việt.

Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, yêu cầu thích ứng càng trở nên cấp thiết khi các thị trường liên tục thay đổi. Các doanh nghiệp dệt may cũng cho rằng những tiêu chuẩn xanh và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng cao đang tạo thêm áp lực, nhưng đồng thời cũng là động lực để điều chỉnh mô hình sản xuất, kinh doanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thương mại điện tử xuyên biên giới được nhìn nhận như một kênh mở rộng đáng kể cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Đại diện Amazon Global Selling chia sẻ về xu hướng bán hàng từ Việt Nam và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu, trong khi các chuyên gia logistics tập trung vào giải pháp tối ưu chuỗi cung ứng, giảm chi phí và rủi ro.

Nếu với nhóm hàng tiêu dùng, bài toán trọng tâm là thích ứng với những thay đổi của thị trường và phương thức phân phối, thì với nông sản và thực phẩm, yêu cầu nâng cao giá trị và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững càng trở nên rõ nét.

Tại Hội thảo “Nâng tầm giá trị nông sản và thực phẩm trong chuỗi cung ứng bền vững”, các đại biểu nhấn mạnh xu hướng chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu và sản lượng sang sản phẩm chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

Theo đại diện Bộ Công Thương, bức tranh xuất khẩu nông sản Việt Nam đang chuyển từ “tiêu thụ những gì mình có” sang “cung cấp những gì thị trường cần”, từ xuất khẩu sản lượng sang xuất khẩu giá trị và uy tín thương hiệu. Trong khi đó, các tiêu chuẩn về SPS, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững tại những thị trường lớn tiếp tục được nâng lên, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải tổ chức lại chuỗi cung ứng theo hướng bền vững hơn.

Mở rộng thị trường, nâng cấp năng lực cung ứng

Không chỉ tạo cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các nhà mua hàng, VIS 2026 còn mở ra những hướng đi mới để doanh nghiệp Việt đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào các đối tác truyền thống.

Tại hội thảo về nông sản và thực phẩm, Trung Đông được các doanh nghiệp quốc tế đánh giá là một thị trường giàu tiềm năng nhờ quy mô nhập khẩu lớn và nhu cầu tìm kiếm nguồn cung ngày càng tăng. Các tập đoàn phân phối như Lulu và Lootah đã chia sẻ những yêu cầu cụ thể để hàng nông sản Việt Nam tiếp cận hiệu quả hơn các kênh phân phối trong khu vực. Đông Nam Á cũng được đánh giá còn nhiều dư địa cho nông sản, thực phẩm Việt Nam, cùng với những chương trình hỗ trợ từ các hệ thống phân phối quốc tế dành cho đối tác trong nước.

Trong khi đó, với hàng tiêu dùng, thương mại điện tử xuyên biên giới mở thêm một con đường để doanh nghiệp tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế, bên cạnh các kênh phân phối truyền thống. Đây cũng là một trong những hướng được VIS 2026 tập trung kết nối, cùng với logistics và truy xuất nguồn gốc nhằm tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng.

Từ góc độ địa phương, TP. Hồ Chí Minh cũng đang hướng tới vai trò không chỉ là thị trường tiêu thụ mà còn là trung tâm kết nối, ứng dụng công nghệ cao và thúc đẩy chế biến sâu cho chuỗi nông sản khu vực. Thành phố đồng thời tập trung phát triển hạ tầng phân phối, chuỗi cung ứng lạnh và hệ thống logistics nhằm giảm hao hụt, kéo dài thời gian bảo quản và kết nối vùng nguyên liệu với hệ thống phân phối, trung tâm thương mại và thị trường xuất khẩu.

Với cách tiếp cận này, VIS 2026 đang từng bước mở rộng vai trò từ một sự kiện xúc tiến thương mại thành một không gian kết nối đa chiều giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà mua hàng, hệ thống phân phối, logistics, thương mại điện tử và các tổ chức hỗ trợ.

VIS 2026 đã trở thành không gian kết nối đa chiều giữa doanh nghiệp sản xuất, nhà mua hàng, hệ thống phân phối, logistics, thương mại điện tử và các tổ chức hỗ trợ

Những kết nối được hình thành tại sự kiện không chỉ hướng tới những đơn hàng mới, mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam nâng cấp năng lực sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đây cũng là định hướng xuyên suốt của VIS 2026: đưa những nhu cầu cụ thể từ thị trường quốc tế đến gần hơn với doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời giúp doanh nghiệp chuyển từ tư duy “có gì bán nấy” sang chủ động xây dựng năng lực cung ứng theo những gì thị trường cần. Qua đó, các kết nối tại VIS có thể được tiếp nối thành những hợp đồng thương mại, quan hệ đối tác dài hạn và những chuỗi cung ứng bền vững hơn.