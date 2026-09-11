Dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn đạt sản lượng hơn 23% giá trị hợp đồng

Các nhà thầu đang tổ chức 20 mũi thi công trên toàn tuyến. Ảnh: Phạm Hùng.

20 mũi thi công trên toàn tuyến

Theo Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Đặng Xuân Huấn, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành 100%, với diện tích 32,6ha. Phía Hưng Yên đã bàn giao 22,13/22,66ha, đạt 97,6%; phần mặt bằng còn lại dự kiến bàn giao trong tháng 9-2026 để triển khai thi công.

Dự án gồm 7 nhà thầu chính, đang tổ chức 20 mũi thi công trên toàn tuyến, sản lượng đạt 1.647,89/7.370,72 tỷ đồng, tương đương 22,36% giá trị hợp đồng; dự kiến hết năm 2026 đạt khoảng 2.573 tỷ đồng, tương đương 35% hợp đồng (tương ứng hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, bệ trụ cầu chính, 65% bệ trụ cầu dẫn và 50% thân trụ).

"Tiến độ thi công các hạng mục cầu chính, cầu dẫn cơ bản đáp ứng tiến độ hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027" - ông Đặng Xuân Huấn nói.

Đại diện nhà thầu Trung Chính cho biết, đến nay các điều kiện để triển khai dự án cơ bản đã được bảo đảm, công trường đang tổ chức thi công bình thường. Một số hạng mục liên quan đến đất quốc phòng và mặt bằng đã được xử lý, các nhà thầu tiếp tục triển khai các phần việc theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường tại buổi kiểm tra hiện trường thi công cầu Ngọc Hồi ngày 9-9. Ảnh: Tuấn Lương.

Tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 9-9 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đã yêu cầu các nhà thầu tập trung lực lượng, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, nhất là khi mặt bằng thi công cơ bản đã được giải quyết. Các hạng mục đủ điều kiện phải triển khai ngay, qua đó tạo chuyển biến rõ hơn về sản lượng và tiến độ toàn dự án, bảo đảm hoàn thành công trình vào tháng 8-2027, vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Phối cảnh cầu Ngọc Hồi.

"Cổng mặt trời" kết nối Hà Nội với Hưng Yên

Dự án cầu Ngọc Hồi kết nối thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên được thiết kế theo hướng Đông - Tây, lấy cảm hứng "Cổng mặt trời" - nơi ánh bình minh và hoàng hôn có thể xuyên qua các trụ cầu vào thời điểm nhất định trong năm, tạo nên trải nghiệm thị giác độc đáo. Kết cấu dây văng hiện đại vừa đảm bảo an toàn, vừa nâng cao giá trị thẩm mỹ, biến công trình này thành một biểu tượng mới bên sông Hồng.

Thiết kế cầu Ngọc Hồi lấy cảm hứng "Cổng mặt trời".

Về mặt chiến lược, cầu Ngọc Hồi sẽ mở ra tuyến lưu thông hiệu quả, liên kết trực tiếp với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 1A. Đây không chỉ là giải pháp giao thông, mà còn là động lực kích thích kinh tế, tạo điều kiện phát triển các khu đô thị vệ tinh, khu công nghiệp, cũng như mở rộng không gian đô thị về phía Đông Nam.

Khi đi vào vận hành, cầu Ngọc Hồi sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Hà Nội và các tỉnh như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, qua đó tăng tốc độ lưu thông hàng hóa và dịch vụ. Các địa phương hai bên cầu sẽ có thêm điều kiện phát triển du lịch ven sông, khai thác lợi thế cảnh quan và hình thành các dịch vụ nghỉ dưỡng, thương mại mới.