Sau khi có mô hình hạt nhân cấp xã, Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn địa phương sắp xếp

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2026 của Bộ Nội vụ được Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Bùi Huy Tùng nêu tại họp báo chiều 11/9.

Quang cảnh họp báo chiều 11/9.

Sẽ có quy định về đơn vị hành chính đô thị cấp xã

Theo đại diện Bộ Nội vụ, trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tập trung tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là ở cơ sở.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân. Sau khi Nghị quyết về mô hình này được ban hành, Bộ sẽ hướng dẫn hồ sơ các địa phương cần thiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và Nghị định 307/2025 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính.

“ Bộ Nội vụ cũng sẽ trình Chính phủ và hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đơn vị hành chính đô thị cấp xã . Xây dựng Đề án mô hình tự quản cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tháng 9/2026 ”, ông Bùi Huy Tùng nói.

Trong 4 tháng cuối năm, Bộ Nội vụ xác định tiếp tục rà soát, phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương, nhất là cấp xã. Việc phân cấp, phân quyền phải gắn với nguồn lực, thủ tục hành chính, dữ liệu và kiểm soát quyền lực.

Bộ cũng sẽ tham mưu đề xuất biên chế giao giai đoạn 2027-2030 và làm việc với Ban Tổ chức Trung ương để giao biên chế năm 2026.

Một nhiệm vụ khác là xây dựng Đề án và Nghị định khung về tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm tổ chức bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Về lĩnh vực công vụ, công chức, Bộ Nội vụ sẽ rà soát các nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị để xây dựng Nghị định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bộ đồng thời chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài cùng các nghị định, văn bản liên quan để triển khai kết luận của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ sẽ rà soát Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đối chiếu với các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị để đề xuất điều chỉnh, bổ sung.

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Hội nghị Trung ương 4 và Trung ương 5 hai nội dung lớn: Kết luận về Chiến lược thu hút, trọng dụng, phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ phát triển nhanh, bền vững; Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

Hơn 41.500 thôn, tổ dân phố giảm sau sắp xếp

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, trong 8 tháng đầu năm, Bộ đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua và ban hành Kết luận 34 về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở đó, Bộ trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị 21 và trình Chính phủ ban hành Nghị định 185/2026 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đến nay, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo yêu cầu. Sau sắp xếp, cả nước còn 48.078 thôn, tổ dân phố, giảm 41.511 đơn vị so với 89.589 đơn vị trước đó, tương đương giảm 46,33%.

Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Qua tổng hợp báo cáo của 17 bộ, cơ quan ngang bộ và 34 tỉnh, thành phố, Bộ tập trung tham mưu tháo gỡ những khó khăn liên quan đến biên chế, chất lượng nhân lực cấp xã, hạ tầng số, trụ sở và tài sản công.