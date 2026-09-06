Bộ Y tế đề xuất tăng mức hưởng BHYT từ năm 2027

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cho biết, theo dự thảo này, Bộ Y tế đề xuất, tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 1/7/2027 và tăng mức hưởng lên 90% từ ngày 1/7/2029.

Bộ Y tế đang đề xuất tăng mức hưởng BHYT từ năm 2027

Tăng mức chi trả của quỹ BHYT

Mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng cũng được đề xuất tăng lên 95% từ ngày 1/7/2030 đối với các đối tượng gồm: Người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên; người khuyết tật nhẹ có suy giảm khả năng lao động từ 35% đến 60%; người dưới 18 tuổi; người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật. Đối với các nhóm đối tượng này, nếu đã có mức hưởng cao hơn thì giữ nguyên.

Bộ Y tế cũng đề xuất tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 1/7/2028 và tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 90% từ ngày 1/7/2030 đối với các đối tượng còn lại, ngoài các đối tượng quy định.

Đặc biệt, tại dự thảo này, Bộ cũng đề xuất mở rộng phạm vi chi trả của quỹ BHYT sang hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.

Cụ thể, danh mục chi trả bao gồm 8 nhóm bệnh, trong đó có 7 bệnh ung thư: ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan và viêm gan B, C.

Quỹ BHYT sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến khám sàng lọc, chẩn đoán sớm trong phạm vi quyền lợi của người tham gia.

Các khoản có thể được chi trả gồm chi phí khám, xét nghiệm và các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, thuốc, thiết bị y tế, máu, vật tư, hóa chất và các chi phí liên quan khác. Tuy nhiên, không phải tất cả người tham gia BHYT sẽ được khám sàng lọc miễn phí đối với tất cả các bệnh.

Cũng theo dự thảo Nghị định, từ ngày 1/7/2027, BHYT cũng thanh toán trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia BHYT đối với chi phí điều trị dinh dưỡng cho các bệnh động kinh kháng trị ở trẻ em, suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ dưới 6 tuổi, trẻ sơ sinh sinh non nhẹ cân.

Từ ngày 1/1/2028, thực hiện thanh toán đối với chi phí quản lý bệnh mạn tính và một số dịch vụ phòng bệnh khác.

Cùng với mở rộng quyền lợi, dự thảo cũng đề xuất giảm mức cùng chi trả khi người dân khám, chữa bệnh BHYT và điều chỉnh mức đóng BHYT theo lộ trình nhằm bảo đảm cân đối Quỹ BHYT; điều chỉnh mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng và hỗ trợ chi phí cùng chi trả cho người tham gia BHYT.

Lộ trình mở rộng phạm vi chi trả BHYT trong khám sức khỏe định kỳ

Đặc biệt, dự thảo lần này đề xuất lộ trình mở rộng phạm vi chi trả trong khám sức khỏe định. Cụ thể, từ ngày 1/7/2027, thanh toán chi phí khám sức khoẻ định kỳ cho một số đối tượng trong các đối tượng có tham gia BHYT quy định tại các điểm a và điểm đ khoản 2 Điều 69 và Khoản 4 Điều 72 Nghị định 165/2026/NĐ-CP. Mức thanh toán tối đa bằng 15% mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7/2027, thực hiện thanh toán đối với viêm gan B, C lồng ghép trong khám sức khoẻ định kỳ.

Từ ngày 1/7/2028, thực hiện thí điểm thanh toán và từ ngày 1/1/2030, thực hiện thanh toán đối với ung thư cổ tử cung.

Từ ngày 1/1/2030, việc thanh toán đối với ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, tăng huyết áp, đái tháo đường theo lộ trình do Bộ Y tế quy định.

Từ ngày 1/7/2027, thực hiện thanh toán trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đối với chi phí điều trị dinh dưỡng cho các bệnh động kinh kháng trị ở trẻ em, suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ dưới 6 tuổi, trẻ sơ sinh sinh non nhẹ cân theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh của Bộ Y tế.

Từ ngày 1/1/2028, thực hiện thanh toán đối với chi phí quản lý bệnh mạn tính và một số dịch vụ phòng bệnh khác.

Quỹ BHYT thanh toán các chi phí khám, thực hiện dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, chi phí thuốc, thiết bị y tế, máu, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất và các chi phí khác (nếu có) dùng trong khám sàng lọc, chẩn đoán sớm, điều trị và điều trị dự phòng trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng, tỷ lệ hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế phù hợp với khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế.

Dự thảo cũng đề xuất tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo khả năng thực tế hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng tham gia BHYT ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước quy định; hỗ trợ chi phí đồng chi trả, chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng của người tham BHYT. Kinh phí hỗ trợ được gửi trực tiếp vào tài khoản của Quỹ BHYT và được hạch toán riêng.



