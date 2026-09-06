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Đề xuất hơn 92.000 tỷ đồng phát triển đường sắt khu vực TP Hồ Chí Minh

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Đường sắt Việt Nam đang trình Bộ Xây dựng dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối TP Hồ Chí Minh, với tổng nhu cầu vốn đầu tư đến năm 2030 khoảng 92.673 tỷ đồng.

Đề xuất hơn 92.000 tỷ đồng phát triển đường sắt khu vực TP Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

Cục Đường sắt Việt Nam đang đề xuất hơn 92.000 tỷ đồng phát triển đường sắt khu vực TP Hồ Chí Minh đến năm 2030. Ảnh minh hoạ.

Theo dự thảo, mạng lưới đường sắt khu vực đầu mối TP Hồ Chí Minh được định hướng gồm 8 tuyến, trong đó có một tuyến hiện hữu và 7 tuyến, đoạn tuyến xây dựng mới. Hệ thống này gắn với 4 ga đầu mối gồm Trảng Bom, An Bình, Tân Kiên và Thủ Thiêm, được tổ chức chức năng phục vụ hành khách và hàng hóa phù hợp với nhu cầu vận tải.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư theo quy hoạch dự kiến khoảng 544.231 tỷ đồng. Trong đó giai đoạn đến năm 2030 cần khoảng 92.673 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2050 khoảng 451.558 tỷ đồng.

Trong giai đoạn đến năm 2030, dự thảo đề xuất ưu tiên khởi công một số tuyến quan trọng. Đáng chú ý là đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu, trước mắt đầu tư đoạn An Bình/Trảng Bom - Thị Vải cùng các nhánh kết nối cảng và tuyến TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau, trước mắt xây dựng đường đơn đoạn TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ.

Sau năm 2030, dự kiến cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh hiện hữu, đồng thời hoàn thành và đưa vào khai thác các tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, An Bình - Sài Gòn (Hòa Hưng) - Tân Kiên, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh - Lộc Ninh và TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau.

Về nguồn lực, dự thảo xác định ngân sách Nhà nước là nguồn vốn chủ đạo, ưu tiên bảo đảm kinh phí cho quản lý, bảo trì và đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt.

Theo Tuấn Lương

Hà Nội Mới

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