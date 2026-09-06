Khách Nga tăng mạnh, vươn lên top 3 thị trường khách quốc tế của Việt Nam

Hơn 1 triệu lượt khách Nga đã đến Việt Nam trong 8 tháng năm 2026. Ảnh: Đặng Hiếu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tháng 8-2026, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 19,7% so với tháng 7 và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 16 triệu lượt, tương đương gần 64% kế hoạch năm.

Trong bức tranh chung đó, thị trường Nga nổi lên với tốc độ tăng trưởng vượt trội. Hơn 1 triệu lượt khách Nga đã đến Việt Nam trong 8 tháng, tăng gần 166% so với cùng kỳ năm 2025, đưa Nga từ vị trí thứ 7 trong năm 2025 lên thứ 3 trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất.

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu, với tổng cộng khoảng 6,3 triệu lượt khách trong 8 tháng, chiếm khoảng 40% tổng khách quốc tế đến Việt Nam.

Khánh Hòa là một trong những điểm đến được du khách Nga yêu thích. Ảnh: Đặng Hiếu

Khánh Hòa đang là một trong những điểm đến hưởng lợi rõ nét từ sự tăng trưởng của thị trường Nga. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 7 tháng năm 2026, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 734.700 lượt khách Nga, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Khách đến từ các nước CIS đạt hơn 156.400 lượt, tăng hơn 46%.

Hiện mỗi ngày có khoảng 14 - 16 chuyến bay từ Nga và các nước CIS đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đưa hàng nghìn du khách đến Khánh Hòa.

Sự thuận lợi về kết nối hàng không là một trong những yếu tố thúc đẩy dòng khách Nga tăng mạnh. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc nối lại và tăng tần suất các chuyến bay thuê bao (charter), đưa khách từ các thành phố lớn của Nga đến trực tiếp các điểm nghỉ dưỡng biển của Việt Nam, đã tạo điều kiện đáng kể cho thị trường này phục hồi và mở rộng.

Nha Trang - Khánh Hòa, cùng Mũi Né và Phú Quốc, là những điểm đến được khách Nga ưa chuộng nhờ khí hậu ấm áp, sản phẩm nghỉ dưỡng biển, ẩm thực đa dạng và hệ thống cơ sở lưu trú phát triển.

Du khách Nga tăng mạnh tại Khánh Hòa. Ảnh: Đặng Hiếu

Đà tăng trưởng mạnh của khách Nga đang mở thêm dư địa cho du lịch Việt Nam. Để giữ đà tăng trưởng, theo các chuyên gia, các điểm đến cần nâng chất sản phẩm, dịch vụ và kết nối hàng không, trong đó duy trì các đường bay thường lệ và charter từ Nga.

Cùng với hàng không, cần phát triển thêm kinh tế đêm, sản phẩm văn hóa, giải trí và nghỉ dưỡng, đồng thời nâng chất lượng nhân lực tiếng Nga. Xúc tiến du lịch cũng cần chuyển từ cạnh tranh về giá sang nhấn mạnh hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện, chất lượng và giàu trải nghiệm.



