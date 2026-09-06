Nghệ An: Thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt 23.364 tỷ đồng

UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026. Ảnh UBND Nghệ An.

Thu hút đầu tư gấp 4,96 lần so với cùng kỳ năm 2025

Chiều 4/9/2026, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2026.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực trên các ngành, lĩnh vực.

Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm trên địa bàn ước đạt hơn 338 nghìn ha, bằng 96,56% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác gỗ 8 tháng ước đạt 1,25 triệu m³, tăng 7,43%. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 214.945,1 tấn, đạt 72,62% kế hoạch cả năm, tăng 4,1% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 20,96% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng, chỉ số IIP ước tăng 21,06%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,71%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng ước tăng 13,91%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,47 tỷ USD, tăng 54,9% so với cùng kỳ và đạt 89,5% kế hoạch cả năm. Khách du lịch đạt 9,2 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ.

Tổng nguồn vốn huy động ước đạt 351.103 tỷ đồng, tăng 11,9% so với đầu năm (trong đó, huy động từ hộ kinh doanh và cá nhân chiếm tỷ trọng chủ yếu với 79,7%; từ doanh nghiệp 9,2% và từ các tổ chức khác 11,1%). Tổng dư nợ tín dụng ước đạt 400.945 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm.

Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 4/9/2026, lũy kế 8 tháng năm 2026 thực hiện đạt 23.364 tỷ đồng, bằng 100,1% dự toán và tăng 27,8% so với cùng kỳ.

Về đầu tư công, tính đến ngày 31/8/2026, tổng số vốn đã giải ngân 12.724,601 tỷ đồng, đạt 61,71%/tổng kế hoạch và đạt 77,87%/kế hoạch giao đầu năm (cao hơn so với cùng kỳ năm 2025 đạt 42,51% tổng kế hoạch);

Trong đó, kế hoạch năm 2026 đã giải ngân 11.115,171 tỷ đồng, đạt 62,3%/tổng kế hoạch và đạt 78,41%/kế hoạch giao đầu năm; kế hoạch kéo dài đã giải ngân 1.609,43 tỷ đồng, đạt 57,92%.

Về thu hút đầu tư, lũy kế 8 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã cấp mới cho 55 dự án, điều chỉnh 119 lượt dự án; tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 92.650,8 tỷ đồng, gấp 4,96 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, đầu tư FDI đã cấp mới cho 13 dự án, điều chỉnh vốn cho 14 dự án; tổng vốn cấp mới và điều chỉnh trên 2,47 tỷ USD. Tỉnh đã trao chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, ký kết thỏa thuận hợp tác 25 dự án với tổng số vốn trên 110 nghìn tỷ đồng tại Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh; khởi công 03 dự án trọng điểm.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chuẩn bị tốt các điều kiện để khai giảng năm học mới;

Nghệ An đã tổ chức thành công Chương trình Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập, bảo đảm mục tiêu giảm tối thiểu 46,1% tổng số trường công lập trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các cấp, ngành cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được. Ảnh UBND Nghệ An.

Khắc phục khó khăn, tăng tốc trong thời gian cuối năm

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, song tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc triển khai, khởi công các dự án lớn; chỉ số sản xuất công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu; thu ngân sách; thu hút đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới các cấp, ngành cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng tốc đối với những nhiệm vụ có khả năng hoàn thành tốt; đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, yếu kém để thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ còn lại.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Ban, Sở, ngành và địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, dự án trọng điểm; đồng thời chủ động khai thác các lợi thế về hạ tầng, logistics, công nghiệp, thương mại để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với lĩnh vực đất đai và các lĩnh vực chuyên môn, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách từng mảng tăng cường chỉ đạo, xử lý công việc quyết liệt hơn.

Về thu ngân sách, ngành Tài chính phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan rà soát, tính toán cụ thể các nguồn thu; trong đó chú trọng thu từ hoạt động xây dựng, thương mại - công thương, thuế giá trị gia tăng, viễn thông và các lĩnh vực có tiềm năng.

Trong phát triển công nghiệp, cần tập trung thu hút công nghiệp công nghệ cao, nhất là lĩnh vực vi mạch, chip; tăng cường kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và các đối tác khác.

Về đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát, thống nhất việc phân bổ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, kịp thời bổ sung nguồn lực, không để vốn đã phân bổ nhưng kéo dài, chậm đưa vào thực hiện. Đối với dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS giai đoạn 2 cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, ngành chức năng tập trung các giải pháp thích ứng, chủ động ứng phó với lũ quét, thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.