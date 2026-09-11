Bộ Nội vụ thông tin việc rà soát, xử lý sai phạm trong thực hiện chính sách Nghị định 178

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thông tin tại họp báo - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Tại buổi họp báo của Bộ Nội vụ chiều 11/9, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế đã thông tin về việc rà soát thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178.

Ông Vũ Hải Nam khẳng định Nghị định số 178 và Nghị định số 67 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178 là chính sách nhân văn, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính của cả hệ thống chính trị.

Qua đó, chính sách đã góp phần tạo sự ổn định về tư tưởng, thống nhất trong hành động trong cả hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy theo yêu cầu tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Trong quá trình triển khai Nghị định 178, về cơ bản, Bộ Nội vụ nhận thấy các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn thể, Quốc hội đã thực hiện tốt chính sách, kịp thời giải quyết cho các đối tượng chịu tác động của việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, sau quá trình triển khai thực hiện, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm tra, kiểm toán việc chi trả ngân sách cho các đối tượng trong quá trình thực hiện chính sách theo Nghị định 78 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025).

Theo ông Vũ Hải Nam, Chính phủ đã có quan điểm chỉ đạo cụ thể, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký Văn bản số 8183 đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương căn cứ kết quả và kiến nghị tại Báo cáo số 1212 của Kiểm toán Nhà nước để rà soát một cách tổng thể.

Mục tiêu là xác định rõ những vấn đề Kiểm toán Nhà nước nêu; trường hợp cần thiết phải khắc phục thì thực hiện khắc phục, những thiếu sót hoặc vi phạm thì xử lý, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong quá trình xem xét, giải quyết chính sách.

Ông Vũ Hải Nam nhấn mạnh, theo Nghị định 178 và Nghị định 67, Chính phủ đã phân cấp triệt để cho các bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách. Trong đó, trước hết phải xác định đúng đối tượng; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình theo quy định; sau khi xác định đúng đối tượng thì phải tính toán, giải quyết và chi trả đúng chế độ, kịp thời.

Các trường hợp kiến nghị kiểm toán chiếm tỷ lệ nhỏ

Liên quan các nội dung báo chí quan tâm, ông Vũ Hải Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản 9624/BNV-TCBC ngày 19/8/2026 đề nghị các bộ, ngành, địa phương sau khi rà soát khẩn trương gửi kết quả về Bộ Nội vụ.

Các cơ quan phải làm rõ các nội dung, trong đó có báo cáo, giải trình cụ thể đối với những trường hợp được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị. Kết quả rà soát phải gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15/9. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Vũ Hải Nam, qua theo dõi và tổng hợp sơ bộ theo số liệu của Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương thực hiện chính sách tương đối tốt. Số lượng trường hợp thuộc diện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không lớn, chiếm chưa tới 1%, khoảng 0,3%.

Các vấn đề được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Theo ông Vũ Hải Nam, cần đánh giá đầy đủ trên cơ sở các báo cáo giải trình của địa phương.

Ông Vũ Hải Nam cho rằng các chính sách được ban hành kịp thời, trong khi các bộ, ngành, địa phương cũng triển khai khẩn trương. Trong quá trình thực hiện trong thời gian ngắn, có thể phát sinh những cách hiểu hoặc cách làm chưa thực sự nhất quán.

Các nội dung cụ thể trong báo cáo giải trình sẽ được Bộ Nội vụ tổng hợp sau khi các bộ, ngành, địa phương gửi kết quả rà soát.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế thông tin về việc rà soát việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178 - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Sai phạm phải chủ động khắc phục, thu hồi ngân sách

Về hướng xử lý trong trường hợp phát hiện sai phạm, ông Vũ Hải Nam cho biết, tinh thần chung là sau khi xác định các trường hợp có sai phạm, các bộ, ngành, địa phương phải chủ động khắc phục, xử lý kịp thời và thu hồi ngân sách cho Nhà nước.

Đối với việc các trường hợp muốn quay trở lại làm việc, việc tiếp tục bố trí, sử dụng những người này thuộc trách nhiệm của địa phương. Căn cứ nhu cầu sử dụng, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế, địa phương có trách nhiệm xem xét bố trí đối với trường hợp vẫn có nguyện vọng tiếp tục làm việc cho Nhà nước. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Liên quan việc chuẩn hóa tiêu chí, quy trình và trách nhiệm khi thực hiện các chính sách mới trong thời gian tới, ông Vũ Hải Nam cho biết, mỗi chính sách đều có mục tiêu và đối tượng cụ thể. Để xác định đối tượng, các nghị định của Chính phủ cũng như văn bản hướng dẫn của các bộ, đặc biệt là Bộ Nội vụ, đều quy định đầy đủ về quy trình, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong từng khâu.

Do đó, khi có chính sách mới, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về phạm vi, đối tượng, trình tự, thủ tục, chính sách; đồng thời tổ chức triển khai kịp thời, chi trả đúng quy định.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là một cuộc cách mạng chưa có tiền lệ, được triển khai rất quyết liệt.

Theo Thứ trưởng, trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, yếu tố con người luôn là vấn đề có liên quan trực tiếp. Việc giảm đầu mối tổ chức bộ máy tất yếu dẫn đến giảm một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, qua đó góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và giảm chi ngân sách.

Việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178 vừa là yêu cầu của nhiệm vụ, vừa thể hiện trách nhiệm, tính nhân văn của Đảng, Nhà nước đối với những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động trong quá trình sắp xếp.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho rằng, do đây là một cuộc cách mạng lớn, chưa có tiền lệ, được triển khai trong thời gian ngắn, với yêu cầu cao và khối lượng công việc lớn, quá trình thực hiện khó tránh khỏi những vấn đề phát sinh, từ cách hiểu, nhận thức đến cách tổ chức thực hiện và áp dụng các văn bản.

Thứ trưởng khẳng định mục tiêu của Nghị định số 178 không phải là giảm con người, giảm số lượng, mà là tinh giản để nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, các quy định về quy trình, đối tượng và mức độ hưởng chính sách trong Nghị định số 178 và các văn bản liên quan được quy định chặt chẽ.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành một chính sách mới, trên phạm vi rộng và phức tạp, việc tổ chức thực hiện liên quan đến trách nhiệm, nhận thức, cách làm và cách hiểu của từng cơ quan, đơn vị. Do đó, có thể có những nơi, những thời điểm thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ, dẫn đến những sai sót, sai phạm được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra.

Ngay sau khi có các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, khắc phục những vấn đề được chỉ ra.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng cho biết, đến nay Bộ Nội vụ đang tiếp tục tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để có báo cáo tổng thể. Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, các đơn vị, địa phương phải chủ động rà soát, khắc phục và trên tinh thần xử lý nghiêm sau khi có kết quả rà soát.

"Không để thất thoát ngân sách, tài sản Nhà nước, nhưng cũng phải bảo đảm việc thực thi, vận hành bộ máy được thông suốt, đủ năng lực, đủ nhân lực để thực hiện những nhiệm vụ lớn hơn, đáp ứng yêu cầu về năng lực, hiệu quả của nền hành chính", Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh.



