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Đề xuất đầu tư mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 8 làn xe

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhà đầu tư vừa đề xuất nghiên cứu mở rộng tuyến Hà Nội - Bắc Giang lên 8 làn xe, phạm vi khoảng 38,47km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 10.734 tỷ đồng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Đề xuất đầu tư mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang lên 8 làn xe- Ảnh 1.

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. (Ảnh minh hoạ).

Công ty cổ phần Đông Sơn Holdings vừa đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án 2 nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang theo phương thức PPP (đối tác công tư), hợp đồng BOT.

Theo doanh nghiệp, tuyến Hà Nội - Bắc Giang hiện được khai thác theo hình thức BOT, quy mô 4 làn xe, dài khoảng 45km. Lưu lượng phương tiện trên tuyến đang ở mức cao và được dự báo tiếp tục tăng, đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực vận tải, kết nối Hà Nội với Bắc Ninh và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Nhà đầu tư và đơn vị tư vấn đã nghiên cứu 3 phương án về phạm vi, chiều dài tuyến. Phương án 1 dài khoảng 45,2km; phương án 2 dài 38,47km; phương án 3 dài khoảng 41,22km.

Sau khi phân tích, Công ty cổ phần Đông Sơn Holdings kiến nghị lựa chọn phương án 2, với phạm vi đầu tư khoảng 38,47km, từ Km113+985 đến Km152+450, nút giao CT.07. Theo doanh nghiệp, phương án này có thể cân đối giữa yêu cầu nâng cao năng lực khai thác, hiệu quả đầu tư và hạn chế ảnh hưởng đến người dân trong quá trình triển khai.

Theo đề xuất, tuyến chính được mở rộng lên 8 làn xe, cùng hệ thống nút giao, cầu vượt, cầu đường sắt, hầm chui và các công trình phục vụ khai thác.

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án hơn 10.734 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu khoảng 15%, tương đương gần 1.600 tỷ đồng; vốn vay thương mại khoảng 85%, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.

Hồ sơ đề xuất phương án tài chính theo hình thức BOT, thu phí kín, với mức phí cơ sở dự kiến 2.100 đồng/km.

Dự án cũng dự kiến đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS), hệ thống thu phí và các công trình phục vụ khai thác. Một số trạm dừng chân hiện hữu được nghiên cứu mở rộng, bổ sung các hạng mục phục vụ phương tiện và hành khách.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Đông Sơn Holdings kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý dự án 2 xem xét, báo cáo Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương nghiên cứu đề xuất dự án. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ, làm rõ phương án kỹ thuật, tài chính và các điều kiện triển khai dự án.

Theo Tuấn Lương

Hà Nội Mới

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