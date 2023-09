Giá liên tục lao dốc, một loại hạt từ Mỹ đổ bộ Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu đứng thứ 3 trên thế giới

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương của Việt Nam trong tháng 8/2023 đạt 166.091 tấn với kim ngạch hơn 96,6 triệu USD, tăng 83,8% về lượng và tăng 86% về trị giá so với tháng trước đó. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này cán mốc hơn 1,3 triệu tấn với trị giá hơn 876 triệu USD, tăng 7,1% về lượng và tăng 2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Xét về thị trường, Mỹ đang là nhà cung cấp đậu tương lớn thứ 2 của Việt Nam nhưng đang ghi nhận sản lượng nhập khẩu tăng mạnh nhất trong số các thị trường. Cụ thể trong tháng 8, nhập khẩu đậu tương từ Mỹ vào Việt Nam đạt 16.415 tấn với kim ngạch hơn 10,8 triệu USD, tăng 13,7% về lượng và tăng 16,1% về trị giá so với tháng 7/2023. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này từ Mỹ đạt 498.347 tấn với kim ngạch hơn 340 triệu USD, tăng 23% về lượng và tăng 24% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Sau khi đạt đỉnh vào cuối năm 2022, nhập khẩu đậu tương từ Mỹ liên tục sụt giảm kể từ đầu năm, đạt bình quân 683 USD/tấn trong 8 tháng đầu năm, tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm 2022, Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ 594.791 tấn đậu tương, chiếm tỷ trọng 32% về sản lượng. Đến hết tháng 8, tỷ trọng đã tăng lên 38% cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành thị trường tiềm năng cho đậu tương của Mỹ.

Về đậu tương, Mỹ là quốc gia đứng thứ 2 trên thế giới về sản lượng và xuất khẩu, với hơn 118 triệu tấn đậu tương được thu hoạch tại Mỹ trong năm 2022 và thu về hơn 34 tỷ USD nhờ vào xuất khẩu, chiếm tỷ trọng 37% trên toàn cầu, xếp sau Brazil. Dữ liệu chính thức của USDA cho thấy, Việt Nam luôn nằm trong danh sách 10 nhà nhập khẩu đậu tương lớn nhất của nước này xét về giá trị kể từ ít nhất là năm 2013.

Còn tại Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê, sản lượng của nước ta đạt khoảng 13 triệu tấn/năm, chỉ bằng 1/10 so với Mỹ và tương đương với 35% nhu cầu (33 triệu tấn/năm), do vậy phải phụ thuộc phần lớn vào nguồn cung nhập khẩu. Chỉ tính riêng mặt hàng khô đậu tương, năm 2022, Việt Nam mua khoảng 5,3 triệu tấn từ thị trường quốc tế và đứng thứ 3 trên bản đồ nhập khẩu thế giới.

Trong báo cáo Diện tích gieo trồng (Acreage 2023), USDA ước tính diện tích trồng đậu tương năm nay của Mỹ ở mức 33,79 triệu ha, giảm khoảng 6% so với một năm trước. Đáng chú ý, con số này thấp hơn rất nhiều so mức 35,48 triệu ha dự đoán trung bình của thị trường trước khi báo cáo được công bố. Cũng theo USDA, sản lượng đậu tương thế giới trong niên vụ 2023/24 dự kiến sẽ tăng 8,4% so với niên vụ trước, từ 370,1 triệu tấn lên 401,3 triệu tấn, sản lượng của Mỹ dự kiến đạt 122,7 triệu tấn, tăng 5,5% so với vụ mùa 2022/23 với 116,4 triệu tấn.