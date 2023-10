Giá lúa, gạo cùng tăng

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá lúa thường tại ruộng tuần qua cao nhất là 7.900 đồng/kg, giá bình quân là 7.850 đồng/kg, tăng 32 đồng/kg. Giá lúa thường tại kho tăng trung bình 8 đồng/kg, ở mức 9.017 đồng/kg; giá cao nhất là 9.400 đồng/kg.

Giá các mặt hàng gạo có sự tăng tốt hơn so với giá lúa. Theo đó, gạo 5% tấm có giá cao nhất 14.400 đồng/kg, giá bình quân 14.250 đồng/kg, tăng 57 đồng/kg. Gạo 15% tấm có giá cao nhất 14.200 đồng/kg, giá bình quân 14.058 đồng/kg, tăng 75 đồng/kg. Gạo 25% tấm có giá cao nhất 14.000 đồng/kg, giá bình quân 13.808 đồng/kg, tăng 125 đồng/kg.

Giá gạo xát trắng loại 1 tăng 63 đồng/kg, giá trung bình là 14.500 đồng/kg. Gạo lứt loại 1 tăng 154 đồng/kg, trung bình là 12.279 đồng/kg.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá các loại lúa như: OM 18, Đài thơm 8 ổn định ở mức từ 7.800 - 8.100 đồng/kg; nàng Hoa 9 giá 8.400 đồng/kg; lúa Nhật 7.800 - 8.000 đồng/kg; OM 5451 còn từ 7.700 - 8.000 đồng/kg, IR còn từ 7.800 - 7.900 đồng/kg.

Với lúa nếp, nếp An Giang khô ổn định ở mức từ 9.000 - 9.200 đồng/kg, nếp Long An khô dao động 9.100 - 9.200 đồng/kg.

Trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 12.000 - 14.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 18.000-20.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 19.000 đồng/kg…

Đồng Tháp hiện đã thu hoạch 68.721 ha/120.828 ha lúa Thu Đông, năng suất bình quân 60,8 tạ/ha.

Giá lúa chất lượng cao bán tại ruộng 7.950 đồng/kg, lúa thường IR 50404 giá 7.750 đồng/kg, cao hơn so cùng kỳ năm 2022 từ 1.000-1.500 đồng/kg. Sau khi trừ các chi phí, vụ lúa Thu Đông lãi từ 25 - 30 triệu đồng/ha, tăng từ 9 - 13 triệu đồng/ha so cùng kỳ năm 2022.

Giá trị sản xuất ngành hàng lúa ở Đồng Tháp tăng do nông dân trong tỉnh chuyển từ giống lúa có chất lượng thấp sang trồng các loại giống lúa chất lượng cao như Đài thơm 8, OM 18, OM 5451, OM 4900, Nàng Hoa 9.

Kiên Giang cũng đã thu hoạch trên 237.630 ha lúa Hè Thu 2023, đạt hơn 85% diện tích gieo trồng, năng suất bình quân 5,71 tấn/ha. Tại địa bàn tỉnh, thương lái thu mua từ 7.800 đồng/kg đến hơn 8.000 đồng/kg tùy theo loại giống và chất lượng sản phẩm lúa.

Bên cạnh đó, Kiên Giang xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2023 - 2024 theo hướng an toàn, bền vững và hiệu quả, nâng cao chất lượng lúa hàng hóa.

Tại các chợ lẻ, giá gạo tẻ thường ở mức 12.000 - 14.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 16.000 đồng/kg; gạo nàng nhen 23.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 15.500 - 17.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 19.500 đồng/kg; gạo nàng hoa 19.000 đồng/kg; gạo sóc thường 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo sóc thái 18.500 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo Nhật 22.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 9 tháng qua, cả nước đã thu hoạch 33,6 triệu tấn lúa, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022. Các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy 625,7 nghìn ha lúa Thu Đông, tăng 8,8%. Hiện nay, một số diện tích lúa Thu Đông đã cho thu hoạch trong bối cảnh "được mùa, được giá", nông dân thu lợi nhuận tốt.

Riêng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, năm 2023 diện tích trồng lúa ước đạt trên 3,8 triệu ha, tăng hơn 13.000 ha; năng suất ước đạt 62,81 tạ/ha, tăng 0,88 tạ/ha và sản lượng ước đạt gần 24 triệu tấn, tăng 416.000 tấn so với năm 2022.

Giá gạo xuất khẩu ổn định

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Việt Nam tuần qua được chào ở mức từ 610 - 620 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước.

Theo một thương nhân tại TP Hồ Chí Minh, động thái dỡ bỏ trần giá gạo của Philippines chưa có tác động ngay lập tức đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, nhưng giới thương nhân vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Trong khi giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tuần qua giảm do các mức thuế gần đây áp lên các lô hàng gạo đồ đang làm nản lòng người mua. Loại gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu hàng đầu nước này được báo giá ở mức từ 520 - 530 USD/tấn, giảm so với mức từ 525 - 535 USD/tấn của tuần trước.

"Thuế xuất khẩu đã khiến gạo Ấn Độ trở nên đắt đỏ và hạn chế sức mua", một đại lý có trụ sở tại Mumbai cho biết. Một số khách hàng đang hy vọng chính phủ sẽ không áp thuế tiếp sau ngày 15/10.

Ấn Độ đã áp đặt loại thuế này vào tháng 8 trong nỗ lực kiềm chế lạm phát trước cuộc bầu cử cấp bang vào cuối năm nay. Thuế được ấn định sẽ có hiệu lực cho đến ngày 15/10.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng đã giảm xuống còn 585 USD/tấn so với mức từ 590 - 607 USD/tấn của tuần trước, do đồng Baht giảm xuống mức thấp nhất 11 tháng so với đồng USD trong tuần này.

Các thương nhân xuất khẩu dự báo, từ nay đến cuối năm, giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục đi ngang, riêng gạo Việt Nam nhiều khả năng vẫn giữ mốc trên 600 USD/tấn.