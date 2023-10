Giá gạo Ấn Độ giảm do tác động từ các mức thuế gần đây

Công nhân làm việc tại nhà máy xay xát gạo ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thị trường gạo thế giới

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm trong tuần này do các mức thuế gần đây áp lên các lô hàng gạo đồ đang làm nản lòng người mua.

Loại gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu hàng đầu này được báo giá ở mức 520 - 530 USD/tấn, giảm so với mức 525 USD – 535 USD/tấn của tuần trước.

Một đại lý có trụ sở tại Mumbai cho hay thuế xuất khẩu đã khiến gạo Ấn Độ trở nên đắt đỏ và hạn chế sức mua. Một số khách hàng đang hy vọng chính phủ sẽ không áp thuế tiếp sau ngày 15/10.

Ấn Độ đã áp đặt loại thuế này vào tháng Tám trong nỗ lực kiềm chế lạm phát trước cuộc bầu cử cấp bang vào cuối năm nay. Thuế được ấn định sẽ có hiệu lực cho đến ngày 15/10 tới.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm xuống còn 585 USD/tấn so với mức 590-607 USD/tấn của tuần trước, do đồng baht giảm xuống mức thấp nhất 11 tháng so với đồng USD trong tuần này.

Một thương nhân cho hay giá gạo Thái Lan vẫn được coi là cao vì các nhà xuất khẩu đã quen với mức giá 400 USD/tấn. Thương nhân này bổ sung thêm rằng nhu cầu đang trầm lắng khi thị trường đang chờ nguồn cung bổ sung trong thời gian từ tháng 11 – 12 năm nay.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào ở mức 610-620 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, động thái dỡ bỏ trần giá gạo của Philippines chưa có tác động ngay lập tức đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Song giới thương nhân vẫn đang theo dõi chặt chẽ tình hình.

Thị trường nông sản Mỹ

Giá các loại nông sản giao kỳ hạn đồng loạt giảm trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) của Mỹ trong phiên 6/10, dẫn đầu là lúa mì.

Khép phiên này, giá ngô giao tháng 12/2023 giảm 5,5 xu (1,1%) xuống 4,92 USD/bushel. Giá lúa mỳ giao cùng kỳ hạn giảm 10 xu (1,73%) xuống 5,6825 USD/bushel. Giá đậu tương giao tháng 11/2023 giảm 14,75 xu (1,15%) xuống 12,66 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Thông tin số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 9 tăng lớn hơn dự kiến là 336.000 việc làm đã gây áp lực lên giá ngũ cốc kỳ hạn trên sàn CBOT. Các số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang hướng tới một cuộc “hạ cánh mềm” với những mức tăng mới trên thị trường lao động dự kiến sẽ không gây thêm áp lực lạm phát trong tương lai.

Báo cáo vụ mùa tháng 10 của Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm tuần tới (12/10). Công ty nghiên cứu thị trường AgResource có trụ sở tại Chicago cho rằng, các biến động giá trong tuần tới sẽ khá quan trọng khi lãi suất tại Mỹ đã gần đạt đỉnh.

Trong khi đó, giá đậu tương kỳ hạn của Mỹ đã giảm mạnh sau khi tác động của thời tiết khô nóng ở khu vực Trung Tây giảm dần. Lý do sụt giảm là vì lượng xuất khẩu của Mỹ tăng chậm do Brazil sẽ đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc cho đến hết tháng 10. Brazil đã bán hết vụ thu hoạch đậu nành kỷ lục của năm 2023 và trong tương lai sẽ đến lượt nguồn cung từ Mỹ đáp ứng nhu cầu của thị trường từ tháng 11/2023 đến tháng 2/2024.

Thị trường cà phê thế giới

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London kéo dài chuỗi giảm sang phiên thứ sáu. Theo đó, giá hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 giảm thêm 19 USD xuống 2.369 USD/tấn còn hợp đồng kỳ hạn giao tháng 1/2024 giảm thêm 22 USD xuống 2.280 USD/tấn.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York điều chỉnh tăng. Cụ thể, giá hợp đồng giao tháng 12/2023 tăng 0,65 xu lên 146,05 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2024 tăng 0,80 xu lên 147,20 cent/lb (1 lb = 0,4535 kg).

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên giảm 400 – 500 đồng, xuống dao động trong khung 63.700 – 64.200 đồng/kg.

Theo Rabobank, thị trường lo ngại về nhu cầu sau khi nhập khẩu cà phê hạt của Mỹ đã giảm 17,5% trong tháng Bảy. Nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh cũng giảm 10,7% vào cùng giai đoạn.

Trong khi đó, tỷ giá đồng Reais của Brazil giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng đã khuyến khích nông dân nước này gia tăng bán cà phê xuất khẩu, góp phần gây ra tình trạng bán khống trên các sàn hàng hóa phái sinh có tính thanh khoản cao.