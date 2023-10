Giá rẻ phá kỷ lục, nhập khẩu một mặt hàng từ Lào vào Việt Nam bất ngờ tăng gấp 10 lần trong tháng 8

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2023, nhập khẩu phân bón về Việt Nam ghi nhận tăng mạnh cả về lượng và trị giá. Cụ thể trong tháng 8, lượng nhập khẩu phân bón đạt 472.283 tấn với trị giá hơn 159 triệu USD, tăng 54,3% về lượng và tăng 84,6% so với tháng 7/2023. Giá nhập khẩu đạt 337 USD/tấn, tăng 20%.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 2,47 triệu tấn phân bón với trị giá hơn 832 triệu USD, tăng 12,8% về lượng nhưng giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2022. Giá nhập khẩu bình quân đạt 336 USD/tấn, giảm 28% so với cùng kỳ.

Xét về thị trường, Trung Quốc là nhà cung cấp hàng đầu phân bón cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm với hơn 1,22 triệu tấn, đạt hơn 374 triệu USD, tăng 15,2% về lượng nhưng giảm 14% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá nhập khẩu trung bình đạt 307 USD/tấn, giảm 25% so với 8T/2022. Như vậy tính đến hết tháng 8, tỷ trọng của Trung Quốc đạt 45%.

Xếp thứ 2 trong số các thị trường là Nga với tỷ trọng 10,6%. Trong 8 tháng đầu năm, Nga đã cung cấp cho Việt Nam 186.212 tấn phân bón và thu về hơn 88,4 triệu USD, tăng 22% về lượng nhưng giảm 11,23% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá nhập khẩu bình quân từ Nga đạt 475 USD/tấn, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2022.

Thị trường lớn thứ 3 cung cấp phân bón cho Việt Nam là Lào, đồng thời đang ghi nhận giá nhập khẩu phá kỷ lục trong tháng 8. Cụ thể trong tháng 8, nhập khẩu phân bón từ Lào đạt 45.146 tấn với trị giá hơn 13,1 triệu USD, tăng gấp 10 lần về sản lượng và tăng 333% về trị giá so với tháng 8/2022. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu phân bón từ Lào đạt 185.793 tấn với trị giá hơn 65 triệu USD, tăng 110% về lượng và tăng 27% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Đồng thời chiếm tỷ trọng 7,91%.

Giá nhập khẩu bình quân đạt 396 USD/tấn, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2022. Tháng 8 là tháng ghi nhận giá nhập khẩu từ Lào xuống mức thấp kỷ lục với 291 USD/tấn, giảm 36% so với tháng 7/2023 và giảm mạnh 56% so với cùng thời điểm trong năm 2022. Giá nhập khẩu từ Lào cũng rẻ hơn đáng kể so với Nga dù Nga là quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu phân bón.

Theo Hiệp hội Phân bón Quốc tế (IFA), nguồn cung phân bón năm 2023 dự báo tăng 2,2% so với năm 2022, đạt 263 triệu tấn. Trong đó, sản lượng phân đạm, phân lân và phân kali lần lượt tăng 0,7%; 2,7% và 6,9% so với năm 2022. Ngoài ra, hãng nghiên cứu thị trường S&P Global cũng dự đoán nguồn cung phân Ure trên toàn cầu trong năm nay cũng tăng 1,5% so với năm 2022. Với nguồn cung dồi dào, giá phân bón dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong những tháng cuối năm. Giá phân bón DAP năm 2023 được hãng nghiên cứu Fitch Rating ước tính ở mức 550 USD/tấn, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2022.