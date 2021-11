Giá lương thực thế giới tháng 10 đạt đỉnh kể từ năm 2011

Ngày 4/11, Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO) cho biết chỉ số giá lương thực thế giới đạt 133,2 điểm trong tháng 10 so với 129,3 điểm trong tháng 9. Chỉ số trong tháng 10 là mức cao nhất kể từ tháng 7/2011 và cao hơn 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá các mặt hàng nông sản tăng kể từ năm ngoái, chủ yếu do mùa màng thất thu và nhu cầu tăng cao.



Trong tháng 10, ngũ cốc tăng 3,2% so với tháng 9, chủ yếu do lúa mì nhích lên 5%. Hợp đồng lúa mỳ giao tháng 11 tại Mỹ đạt đỉnh kể từ 2012. "Tình trạng nguồn cung ngũ cốc hạn hẹp trên toàn cầu là do thu hoạch giảm tại các quốc gia xuất khẩu lớn như Canada, Nga, Mỹ", FAO nhận định.

Giá dầu thực vật tăng 9,6%, mức chưa có tiền lệ. Nguyên nhân là sản xuất ở Malaysia đang gặp khó vì thiếu lao động.

FAO cũng cắt giảm dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu trong năm nay xuống còn 2.793 triệu tấn, so với 2.800 triệu tấn trong tính toán trước đó. Lý do là sản lượng lúa mì giảm ở Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.