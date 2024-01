Giá nhà giảm mạnh nhất trong gần 9 năm, bất động sản Trung Quốc bao giờ thoát cơn lao đao?

Giá nhà tháng 12 tại các thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong gần 9 năm. Mặc dù Trung Quốc đã có những biện pháp nới lỏng nhằm thúc đẩy doanh số bán nhà, kết quả mới nhất cho thấy những thách thức phục hồi thị trường khi người mua bị mất niềm tin.

Theo thống kê của Post dựa trên dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, giá nhà mới ở 70 thành phố lớn và vừa ở Trung Quốc trong tháng 12 đã giảm 0,4% so với tháng 11 và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm hàng tháng sâu nhất kể từ tháng 2/2015.

Trong tháng 11/2023 chỉ có 59 thành phố ghi nhận giá nhà mới giảm, còn tháng 12 là 62 thành phố có giá nhà mới giảm. Mặt khác, tất cả 70 thành phố đều ghi nhận giá nhà cũ giảm trong tháng 12, một kỷ lục lặp lại của tháng 10/2014.

Các thành phố cấp 1 ghi nhận giá nhà mới giảm 0,4% so với tháng 11, trong đó Quảng Châu và Thâm Quyến giảm lần lượt 1% và 0,9%. Giá nhà mới ở Bắc Kinh không thay đổi còn giá tại Thượng Hải tăng 0,2%.

Giá nhà cũ tháng 12 ở các thành phố cấp 1 ghi nhận mức giảm 0,1% so với tháng trước đó, với mức giá ở Thâm Quyến và Quảng Châu lần lượt giảm 3,6% và 3%. Giá nhà cũ ở tại Bắc Kinh tăng 1,7%, trong khi ở Thượng Hải tăng 4,5%.

Giám đốc Yan Yuejin của viện E-house China Research and Development Institute cho biết: “Trước đây, việc giá nhà giảm được cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ, đề phòng những tác động đến nền kinh tế. Nhưng chúng ta có thể thấy một số thành phố chấp nhận hoặc khuyến khích các nhà phát triển đưa ra chiết khấu để thúc đẩy doanh số bán hàng, vì ở một mức độ nào đó, điều đó sẽ giúp tạo ra dòng tiền cho các nhà phát triển”.

Cục Thống kê cũng báo cáo số liệu đầu tư bất động sản năm 2023. Đầu tư bất động sản xét về giá trị giảm 9,6% xuống 11,09 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,5 nghìn tỷ USD), gần bằng mức giảm của năm 2022.

Mặc dù các thành phố Trung Quốc nỗ lực để thúc đẩy hoạt động mua bán, nhưng doanh số bán hàng vẫn mờ nhạt. Trước đó, Bắc Kinh và Thượng Hải đã giảm tỷ lệ trả trước cho người mua nhà lần đầu. Họ cũng mở rộng định nghĩa về nhà hạng sang để nới thêm lợi ích cho nhiều người mua hơn. Chính quyền Thâm Quyến và Quảng Châu cũng đưa ra những chính sách tương tự vào cuối năm ngoái.

Theo tập đoàn China Real Estate Information Corporation, 100 nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc đã báo cáo giá trị giao dịch trong tháng 12 giảm 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 451,3 tỷ nhân dân tệ.

Hiệu suất chậm chạp khiến doanh thu cả năm đạt 5,4 nghìn tỷ nhân dân tệ, giảm 16,5% so với năm 2022, mặc dù doanh thu tháng 12 tăng 15,7% so với tháng 11. Chỉ 16 trong số 100 nhà phát triển hàng đầu báo cáo doanh thu trên 100 tỷ nhân dân tệ vào năm 2023, giảm 4 đơn vị so với năm 2022.

Nhà phân tích trưởng Zhang Bo tại viện nghiên cứu 58 Anjuke Real Estate Research Institute cho biết, dữ liệu mới nhất phản ánh sự khác biệt rõ ràng giữa các thành phố. Thị trường ở Bắc Kinh và Thượng Hải tương đối vững, trong khi các thành phố nhỏ hơn vẫn đang chịu áp lực. Ông cho biết thị trường đang kỳ vọng sự phục hồi sẽ xuất hiện sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ông nói thêm: “Giá nhà cũ dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong quý đầu tiên của năm nay, do số lượng danh sách nhà rao bán tăng vọt”.

Theo SCMP