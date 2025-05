Giá nhà tại Trung Quốc giảm nhanh

Giá nhà tại Trung Quốc tiếp tục giảm nhanh hơn trong tháng 4

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia công bố ngày 19/5, giá nhà mới ở 70 thành phố (không bao gồm nhà được nhà nước trợ giá) đã giảm 0,12% so với tháng 3, mức giảm mạnh hơn so với mức 0,08% của tháng trước đó. Giá nhà cũ cũng giảm 0,41%, tăng tốc so với mức giảm 0,23% của tháng trước.



Căng thẳng thương mại có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự suy thoái của thị trường nhà đất của Trung Quốc, vốn đã kéo giảm tăng trưởng kinh tế và chỉ mới có dấu hiệu hồi phục nhẹ gần đây...

Tuy nhiên, tình hình có vẻ khác biệt tại Hồng Kông.

Công ty phát triển bất động sản lớn nhất Hồng Kông, Sun Hung Kai Properties, đã bán thêm 376 căn hộ vào ngày 18/5 sau khi nhận được hơn 34.000 đơn đặt mua, trở thành một trong những dự án được săn đón nhất trong nhiều tháng nhờ lãi suất thấp.

Đợt bán hàng mới tại dự án Sierra Sea ở khu vực Ma On Shan của Sun Hung Kai diễn ra chỉ vài ngày sau khi đợt bán đầu tiên nhanh chóng được tiêu thụ hết. Giá bán căn hộ dao động từ khoảng 9.645 đến 13.500 đô la Hồng Kông mỗi mét vuông.

Việc giảm lãi suất đang hỗ trợ thị trường nhà ở tại đây. Chỉ số Hibor một tháng, thường được dùng làm tham chiếu cho lãi suất vay mua nhà, đã giảm xuống dưới 1,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2022.

Các chuyên gia phân tích từ Bloomberg Intelligence, Patrick Wong và John Wong, nhận định: "Sự sụt giảm của Hibor một tháng có thể giúp lãi suất vay mua nhà thấp hơn so với lợi suất cho thuê nhà, từ đó kích thích sự quan tâm đầu tư vào thị trường bất động sản Hồng Kông”.

Họ cũng dự báo doanh số bán nhà mới hàng tháng tại trung tâm tài chính châu Á này sẽ tăng 36% so với tháng 4, từ 1.100 căn lên mức cao hơn.

Trước đó, Sun Hung Kai đã bán hết 160 căn hộ trong giai đoạn 1B của cùng dự án chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Giá nhà trong các giao dịch thứ cấp cũng tăng nhẹ khi chi phí vay giảm. Chỉ số Centaline Property Centa-City, thước đo giá nhà cũ, đã tăng khoảng 0,26% trong tuần kết thúc ngày 11/5.

Theo Jefferies Financial Group, việc giảm lãi suất đang giúp tăng khả năng thị trường nhà ở Hồng Kông chạm đáy và bắt đầu phục hồi.

Justin Chiu, giám đốc điều hành CK Asset Holdings, nhận định thị trường bất động sản Hồng Kông đang ở "điểm chuyển mình" và dự báo giá nhà tại đây sẽ tăng trở lại, theo một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương ngày 19/5.

Hiện giá nhà tại thành phố này vẫn thấp hơn 29% so với đỉnh cao năm 2021, theo dữ liệu chính phủ. Số lượng hộ gia đình bị âm vốn chủ sở hữu – tức giá trị nhà thấp hơn dư nợ vay – đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2003 tính đến cuối tháng 3.