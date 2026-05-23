Giá nhôm tăng vọt, startup AI Mỹ kiếm lời từ đống rác

Xung đột giữa Mỹ và Iran bùng nổ từ cuối tháng 2 kéo giá xăng dầu tăng cao và ảnh hưởng đến nhiều loại hàng hóa khác. Khoảng 10% sản lượng nhôm toàn cầu đến từ khu vực Vùng Vịnh, và kể từ khi chiến tranh nổ ra, giá kim loại này đã leo lên mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ qua.

Ngay cả trước khi chiến tranh xảy ra, chính phủ Mỹ đã xếp nhôm vào danh sách khoáng sản chiến lược. Phần lớn nhu cầu nhôm trong nước được đáp ứng bằng nhập khẩu, trong khi lượng nhôm sản xuất nội địa chủ yếu đến từ tái chế. Trong bối cảnh đó, các startup tái chế đang có cơ hội bứt phá.

"Nhôm chỉ chiếm khoảng 1% tổng lượng rác thải, nhưng giá giao dịch thường vượt 1.000 USD (khoảng 26,2 triệu đồng) mỗi tấn. Đây thực sự là một trong những loại hàng hóa đơn lẻ có giá trị nhất," Matanya Horowitz, Giám đốc Công nghệ của startup phân loại rác Amp, chia sẻ với TechCrunch.

Nhôm là một trong những vật liệu được tái chế nhiều nhất ở Mỹ, nhưng theo Cục Bảo vệ Môi trường Mỹ, tỷ lệ thu hồi thực tế chỉ đạt khoảng 20%. Các startup phân loại rác đang đưa AI vào cuộc để cải thiện con số này.

Sortera nhân đôi công suất

Sortera, một startup tái chế kim loại có trụ sở tại bang Indiana, vừa khai trương cơ sở thứ hai tại Tennessee. Nhà máy mới nâng tổng công suất xử lý của công ty lên 240 triệu pound mỗi năm, trong đó 90 đến 100% là nhôm, một con số đáng kể so với 4,3 triệu tấn nhôm mà toàn nước Mỹ tiêu thụ trong năm ngoái.

Sortera chuyên phân loại phế liệu nhôm bằng nhiều loại cảm biến khác nhau, bao gồm tia laser, camera và huỳnh quang tia X. Dữ liệu từ các cảm biến này nuôi các thuật toán AI, giúp phân loại từng mảnh phế liệu, nhỏ chỉ bằng miếng khoai tây chiên, theo từng cấp độ chất lượng nhôm. Việc phân loại chính xác hơn giúp công ty thu được lợi nhuận cao hơn trên mỗi pound nguyên liệu thu hồi.

Amp: thu nhôm từ cả rác sinh hoạt thông thường

Amp tiếp cận theo hướng khác, triển khai hệ thống phân loại thông minh để xử lý cả dòng rác tái chế lẫn rác sinh hoạt thông thường. Hệ thống sử dụng camera ánh sáng thường và camera hồng ngoại để nhận diện mọi thứ, từ vỏ bao bì đến giấy bạc, phân biệt nhựa với nhôm.

Khi rác chạy qua băng chuyền, các cánh tay robot và vòi khí sẽ gắp hoặc thổi từng loại vật liệu vào thùng riêng biệt. Amp cho biết hệ thống đạt độ chính xác trên 90% trong việc thu hồi các vật liệu mục tiêu, bao gồm nhôm.

"Tại các khu đô thị có chương trình tái chế hoạt động tốt, một nửa lượng nhôm vẫn đang nằm trong rác sinh hoạt thông thường, chưa hề chạm đến hệ thống tái chế," Horowitz nói.

Với các nhà máy như của Sortera và Amp đi vào hoạt động, ngành công nghiệp kim loại có thêm nguồn nhôm sản xuất trong nước. "Những dự án như thế này thuộc nhóm nguồn cung nhôm nội địa lớn nhất đang được đưa vào hoạt động trong năm nay," Horowitz nhận định.