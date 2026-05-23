Nhà sáng lập VinCSS cảnh báo bóng ma 'Q-Day' trên thị trường tiền số 1.500 tỷ USD: Tại sao Bitcoin đang ở mức 'Báo động đỏ'?

Ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Tổng giám đốc kiêm Nhà sáng lập VinCSS

Khái niệm blockchain và Bitcoin từ lâu đã được định vị trong tâm trí giới đầu tư như một pháo đài "bất khả xâm phạm" nhờ các thuật toán mã hóa toán học tối tân. Thế nhưng, sự trỗi dậy ngoài mong đợi của máy tính lượng tử đang vẽ nên một kịch bản đảo chiều đầy kịch tính.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh mạng Việt Nam 2026 (Vietnam Security Summit 2026) vừa diễn ra, các chuyên gia công nghệ và an ninh bảo mật hàng đầu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về "Q-Day", thời điểm công nghệ lượng tử đủ mạnh để bẻ gãy mọi hàng rào mật mã hiện tại. Đây không còn là câu chuyện của phim viễn tưởng, mà là một mối đe dọa hiện hữu sát sườn đối với sự sinh tồn của toàn bộ thị trường tài sản số trị giá hơn 1.500 tỷ USD.

“Ngày Q (Q-day) không còn là viễn tưởng, không còn là nằm trong phim mà nó đang đến rất gần”, ông Đỗ Ngọc Duy Trác, Tổng giám đốc kiêm Nhà sáng lập VinCSS cho biết tại Hội nghị.

Tại sao "pháo đài" Blockchain lại run sợ?

Để hiểu tại sao Bitcoin lại rơi vào trạng thái báo động, trước hết cần giải mã khái niệm "Q-Day" (Quantum Day). Đây là cột mốc giả định khi các siêu máy tính lượng tử đạt tới quy mô và độ ổn định đủ lớn để thực hiện các phép toán siêu phức tạp trong vòng vài giây, điều mà các siêu máy tính truyền thống mạnh nhất hiện nay phải mất hàng tỷ năm mới giải được.

Ngay cả những người gác đền kỳ cựu nhất của giới bảo mật cũng không giấu nổi sự lo ngại trước bước tiến này. Xuất hiện tại sự kiện, ông Đỗ Ngọc Duy Trác, người đã dành trọn 30 năm cống hiến trong ngành an toàn thông tin, thừa nhận rằng công nghệ lượng tử chính là thứ duy nhất ở thời điểm hiện tại khiến ông cảm thấy thực sự sợ hãi và bất an.

Nỗi lo này không hề mơ hồ khi sức mạnh của Bitcoin vốn nằm ở hệ thống mã hóa bất đối xứng, cụ thể là thuật toán chữ ký số đường cong Elliptic (ECDSA). Thuật toán này giúp tạo ra khóa công khai (public key) từ khóa cá nhân (private key) theo một chiều duy nhất. Về lý thuyết, không ai có thể tính ngược từ khóa công khai để tìm ra khóa cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản của bạn.

Tuy nhiên, thuật toán chạy trên máy tính lượng tử có khả năng giải quyết bài toán logarit rời rạc này một cách dễ dàng. Một khi máy tính lượng tử giải mã thành công khóa cá nhân từ khóa công khai, toàn bộ số Bitcoin trong ví của người dùng sẽ lập tức bốc hơi mà không để lại dấu vết.

Ông Đỗ Ngọc Duy Trác cảnh báo rằng các thuật toán chữ ký số hiện nay của Bitcoin (như ECC - Elliptic Curve Cryptography) đang ở mức "báo động đỏ" vì chúng không có khả năng kháng lượng tử.

Nỗi sợ hãi này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào quy mô khổng lồ của thị trường. Với vốn hóa dao động quanh mốc hàng nghìn tỷ USD, bất kỳ một lỗ hổng bảo mật nào bị khai thác ở quy mô lượng tử cũng có thể dẫn tới sự sụp đổ dây chuyền của toàn bộ hệ thống tài chính phi tập trung.

Bên cạnh đó, nhiều người lạc quan cho rằng phải mất hàng thập kỷ nữa máy tính lượng tử mới hoàn thiện để có thể tấn công Bitcoin. Thế nhưng, tại các phiên thảo luận của Vietnam Security Summit 2026, các chuyên gia an ninh mạng đã chỉ ra một thực tế tàn nhẫn hơn rất nhiều, đó là chiến thuật "Thu thập trước, giải mã sau" (Store Now, Decrypt Later - SNDL).

Các tổ chức tin tặc và các quốc gia có tiềm lực công nghệ hiện đang âm thầm thu thập và lưu trữ một lượng khổng lồ dữ liệu đã được mã hóa từ các blockchain công khai và các giao dịch tài chính toàn cầu. Họ chấp nhận việc chưa thể đọc được chúng ở thời điểm hiện tại. Nhưng chỉ cần Q-Day gõ cửa, toàn bộ kho dữ liệu khổng lồ này sẽ được đưa vào máy tính lượng tử để giải mã hàng loạt.

Đối với Bitcoin, lịch sử giao dịch trên sổ cái là hoàn toàn công khai. Nếu một địa chỉ ví từng thực hiện giao dịch, khóa công khai của ví đó đã bị lộ trên mạng lưới. Các chuyên gia ước tính có đến hơn một phần ba số Bitcoin hiện tại đang nằm trong các ví có khóa công khai bị lộ, bao gồm cả những chiếc ví "ngủ đông" từ thời sơ khai của Satoshi Nakamoto. Việc trì hoãn nâng cấp hệ thống đồng nghĩa với việc tự nguyện dâng nộp hàng trăm tỷ USD cho các thế lực sở hữu công nghệ lượng tử trong tương lai.

“Chi phí về tiền bạc và thời gian là vô cùng lớn, nếu chúng ta không bắt đầu ngay bây giờ thì đến thời điểm nó xảy ra, chúng ta không thể trở tay kịp", Ông Đỗ Ngọc Duy Trác chia sẻ.

Áp lực thời gian sát sườn 2030

Nếu như trước đây, công nghệ lượng tử chỉ tồn tại trong các phòng thí nghiệm hàn lâm, thì nay cuộc đua thương mại hóa đang tăng tốc với tốc độ chóng mặt. Những gã khổng lồ công nghệ như IBM liên tục công bố và thực hiện nghiêm túc lộ trình phát triển máy tính lượng tử của mình, hướng tới các hệ thống có khả năng sửa lỗi vượt trội trước năm 2030.

Dưới lăng kính phân tích của người đứng đầu VinCSS, cuộc cách mạng lượng tử không hề diễn ra một cách cô độc. Ông Đỗ Ngọc Duy Trác nhấn mạnh rằng công nghệ lượng tử đang phát triển trong mối quan hệ hữu cơ, gắn liền với các công nghệ lõi mang tính thời đại khác bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành công nghiệp bán dẫn. Sự kết hợp mang tính cộng hưởng này đẩy nhanh tiến trình đạt tới Q-Day hơn bất kỳ dự báo nào trước đây.

Sự phát triển thần tốc này đã buộc các chính phủ lớn trên thế giới phải thay đổi chiến lược phòng thủ. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cùng Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST) đã liên tục thúc đẩy việc chuẩn hóa các thuật toán mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography - PQC).

Trước bối cảnh đó, ông Trác cũng chỉ ra rằng vị thế và sự an toàn của Việt Nam trong tương lai phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng chúng ta sớm chủ động đưa các giải pháp lượng tử vào thực tế để bảo vệ toàn vẹn thành quả của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Sự chuyển dịch mang tính lịch sử này cho thấy các định chế tài chính truyền thống và các cơ quan chính phủ đã nhìn thấy ranh giới sinh tử. Thời hạn để các hệ thống công nghệ chuyển đổi sang trạng thái an toàn lượng tử (Quantum-Safe) được dự báo chỉ còn gói gọn trong vòng 4 đến 5 năm tới. Đây chính là áp lực thời gian đè nặng lên vai đội ngũ phát triển Bitcoin.

Để không bị quét sạch bởi cơn bão lượng tử, Bitcoin buộc phải tiến hành một cuộc nâng cấp toàn diện và phức tạp nhất trong lịch sử của mình: Chuyển đổi từ thuật toán mã hóa ECDSA sang các thuật toán kháng lượng tử.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Bitcoin không nằm ở mặt công nghệ, mà nằm ở quản trị phi tập trung. Để thực hiện nâng cấp, mạng lưới Bitcoin cần đạt được sự đồng thuận của đa số các thợ đào, các nút mạng và cộng đồng phát triển trên toàn thế giới thông qua một đợt nâng cấp hệ thống quy mô lớn (Hard Fork). Lịch sử đã chứng minh, mỗi lần phân tách hay nâng cấp Bitcoin đều gây ra những tranh cãi nảy lửa và tốn rất nhiều thời gian.

Thêm vào đó, việc chuyển đổi sang chữ ký kháng lượng tử sẽ khiến kích thước của mỗi giao dịch tăng lên đáng kể, gây áp lực nghẽn mạng và đẩy chi phí giao dịch lên cao. Đó là chưa kể đến số phận của hàng triệu Bitcoin bị "thất lạc" do chủ nhân mất khóa cá nhân từ nhiều năm trước. Những tài khoản này sẽ không bao giờ có thể tự thực hiện thao tác chuyển đổi sang ví an toàn mới, trở thành miếng mồi ngon béo bở cho máy tính lượng tử của tin tặc hoạt động vào ngày Q-Day.

Rõ ràng, bóng ma Q-Day đang buộc giới công nghệ và tài chính số phải nhìn nhận lại định nghĩa về sự an toàn. Khoản đầu tư cho an ninh mạng và nâng cấp mật mã hôm nay không đơn thuần là chi phí vận hành, mà chính là tấm vé bảo hiểm quyết định sự sống còn của cả một nền kinh tế số trong thập kỷ tới./