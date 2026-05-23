Lãnh đạo Amazon tin tưởng Việt Nam có tiềm năng trở thành quốc gia hàng đầu khu vực về công nghệ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn Amazon. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo tập đoàn Amazon, chúc mừng những thành công gần đây của tập đoàn, đánh giá cao kết quả đầu tư, kinh doanh của Amazon tại Việt Nam những năm qua, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm quan trọng hàng đầu, mong muốn hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển đúng với tầm mức Chiến lược Toàn diện, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực chủ đạo, hợp tác khoa học - công nghệ là đột phá mới của quan hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy nhanh hoàn thiện môi trường pháp lý minh bạch, đề cao tầm quan trọng của bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ cao, trên tinh thần kiến tạo phát triển, gắn liền với chuyển đổi mô hình phát triển lấy khoa học công nghệ làm nền tảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ cao của Mỹ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, trên cơ sở lợi ích hài hòa, đóng góp vào sự phát triển của quan hệ song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp hai nước.

Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn Amazon phát huy hơn nữa tiềm lực và kết quả tích cực trong hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong triển khai Nghị quyết 57 về đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch tập đoàn Amazon vui mừng chia sẻ những kết quả hợp tác và của tập đoàn tại Việt Nam, tin tưởng và khẳng định Việt Nam có tiềm năng trở thành một quốc gia hàng đầu khu vực về công nghệ, có nhiều dư địa hợp tác trong những lĩnh vực Amazon có thế mạnh như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Ông Zapolsky chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với hoạt động đầu tư kinh doanh của Amazon tại Việt Nam trong thập kỷ qua, bày tỏ tin tưởng vào tiềm lực phát triển của Việt Nam với những mục tiêu, đường lối, chính sách rất cụ thể.

Lãnh đạo Amazon cũng nhấn mạnh cam kết đầu tư lâu dài của tập đoàn tại Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.