Giàu như Microsoft cũng không chịu nổi hóa đơn Claude Code: phải hủy gói của hàng nghìn kỹ sư dù được ưa thích

Tháng 12 năm 2025, Microsoft mở quyền truy cập Claude Code cho hàng nghìn nhân viên nội bộ, bao gồm không chỉ kỹ sư phần mềm mà cả quản lý dự án và nhà thiết kế. Mục tiêu ban đầu là khuyến khích nhân viên thử nghiệm coding bằng AI, đồng thời so sánh Claude Code với GitHub Copilot CLI, công cụ AI coding do chính Microsoft phát triển.

Thế nhưng 6 tháng sau, kết quả thử nghiệm rõ ràng hơn Microsoft mong đợi nhưng không theo chiều hướng hãng muốn: kỹ sư nội bộ ưa dùng Claude Code hơn Copilot CLI rõ rệt, và hóa đơn hàng tháng bắt đầu tích lũy đến mức không thể bỏ qua.

Vào cuối tháng 5 năm 2026, Microsoft thông báo nội bộ rằng toàn bộ nhóm Experiences & Devices, bộ phận phụ trách Windows, Microsoft 365, Outlook, Teams và Surface, sẽ ngừng sử dụng Claude Code trước ngày 30 tháng 6. Nhân viên được yêu cầu chuyển toàn bộ workflow sang GitHub Copilot CLI trong vài tuần tới.

Rajesh Jha, phó chủ tịch điều hành nhóm này, giải thích trong thông báo nội bộ rằng quyết định nhằm "hội tụ về một công cụ agentic command line duy nhất" và Copilot CLI cho phép Microsoft "trực tiếp định hình sản phẩm cùng GitHub theo đúng nhu cầu bảo mật và workflow của hãng." Tuy nhiên, các nguồn tin nội bộ xác nhận với The Verge rằng đây còn là quyết định tài chính thuần túy.

Cụ thể hơn, ngày 30 tháng 6 cũng là ngày cuối cùng của năm tài chính Microsoft, và hủy license Claude Code là cách cắt giảm chi phí vận hành gọn nhất trước khi năm tài chính mới bắt đầu vào tháng 7. Đây không phải lần đầu tiên một công ty lớn phải đối mặt với cú sốc hóa đơn AI.

Không chỉ riêng Microsoft, Uber cũng vừa trải qua tình huống tương tự. CTO của Uber tiết lộ trong thông báo nội bộ rằng công ty đã đốt hết toàn bộ ngân sách AI cho cả năm 2026 chỉ trong bốn tháng, phần lớn do hàng nghìn kỹ sư sử dụng Claude nặng với chi phí cá nhân dao động từ 500 đến 2.000 USD mỗi người mỗi tháng.

Con số đó phản ánh bản chất của mô hình tính phí theo token: thay vì trả một khoản cố định hàng tháng, mỗi lần mô hình xử lý một đoạn code hay trả lời một câu hỏi đều tạo ra chi phí, và chi phí đó tích lũy nhanh hơn bất kỳ ước tính ban đầu nào.

Chi phí cho token AI đã tăng cao đến mức làm thất thoát lợi nhuận và buộc Microsoft phải hủy gói

Đây cũng không phải vấn đề riêng của hai công ty trên. Trong sáu tháng gần đây, Anthropic, OpenAI và Google đều tăng giá thực tế từ 20% đến 37%. GitHub cũng vừa thông báo chuyển Copilot sang mô hình tính phí theo lượng sử dụng với mức giá mỗi token cao hơn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6.

Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch tài chính dựa trên kỳ vọng chi phí AI sẽ tiếp tục giảm như giai đoạn 2023-2024, nay đang phải đối mặt với thực tế ngược lại. Kỷ nguyên các công ty AI trợ giá mạnh để giành thị phần đang kết thúc, và chi phí thật sự của việc chạy các mô hình này ở quy mô doanh nghiệp cao hơn nhiều so với các thí nghiệm flat-rate ban đầu cho thấy.

Dù vậy, quyết định hủy Claude Code không ảnh hưởng đến quan hệ đối tác rộng lớn hơn giữa Microsoft và Anthropic. Claude vẫn tiếp tục chạy trong Microsoft 365 Copilot và các sản phẩm khác, nơi mô hình Anthropic được đánh giá mạnh hơn các lựa chọn thay thế.

Áp lực hiện tại đang đổ lên nhóm GitHub: với việc kỹ sư nội bộ Microsoft đã công khai ưa thích Claude Code hơn Copilot CLI, GitHub cần nhanh chóng thu hẹp khoảng cách tính năng trước khi sự bất mãn nội bộ leo thang. Microsoft cũng đang cân nhắc mua lại một số startup AI, bao gồm Cursor, để tăng tốc nâng cấp Copilot CLI, dù thương vụ này có thể gặp trở ngại từ cơ quan quản lý cạnh tranh vì sự tương đồng giữa hai sản phẩm.