Quét khuôn mặt theo hướng dẫn ‘cán bộ thuế’, người phụ nữ mất sạch tiền trong tài khoản

Theo Q.Nhật | 22-05-2026 - 11:25 AM | Kinh tế số

Tin lời "cán bộ thuế" tải ứng dụng qua đường link với yêu cầu phải quét khuôn mặt, một người phụ nữ bị chiếm quyền đăng nhập 3 tài khoản ngân hàng.

Ngày 22-5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế cho biết hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo dịch vụ trực tuyến về tên miền, ứng dụng (App) giả mạo nhằm lừa đảo người dân.

Một cô gái bị lừa đảo qua mạng trình báo tại cơ quan công an.

Theo cơ quan công an, các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan thuế gọi điện cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, hướng dẫn truy cập đường link tải ứng dụng "eTax Mobile" giả mạo để cài đặt trên điện thoại.

Trong khi đó, ứng dụng chính thức của cơ quan thuế chỉ được cung cấp trên App Store và Google Play.

Trang lừa đảo khiến chị T. sập bẫy các đối tượng giả danh cán bộ thuế.

Mới đây, chị H.T.T (trú phường Thuận Hóa, TP Huế), chủ một cơ sở kinh doanh, nhận được cuộc gọi từ số 0855930xxx. Người gọi tự xưng là cán bộ cơ quan thuế, thông báo phải cập nhật hồ sơ thuế do thay đổi cơ quan quản lý sau ngày 1-7-2025.

Sau đó, người này hướng dẫn chị T. liên hệ một người tên Nam qua số điện thoại 0384488xxx để được hỗ trợ khai báo online.

Tin đây là thủ tục quen thuộc, chị T. đã đăng nhập ứng dụng eTax Mobile và cài thêm một ứng dụng lạ từ địa chỉ https://dbdlt-et.com theo yêu cầu của đối tượng để "liên kết tài khoản thuế". Trong quá trình thao tác, chị T. phải quét khuôn mặt nhiều lần.

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu chị T. làm hồ sơ xin giảm thuế với điều kiện tài khoản phải có số dư 200 triệu đồng để "xác nhận vốn kinh doanh". Thấy dấu hiệu bất thường, chị T. nghi ngờ bị lừa nên dừng thao tác và trình báo công an.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, chị T. phát hiện 3 ứng dụng ngân hàng của mình bị chiếm quyền đăng nhập. Khi liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, chị được thông báo gần 45 triệu đồng trong tài khoản đã bị rút sạch và chuyển đến tài khoản mang tên H.V.A.

Trước tình trạng trên, Công an TP Huế khuyến cáo người dân, chủ doanh nghiệp cần kiểm tra kỹ thông tin, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi lạ.

Không tải, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, email hoặc đường link lạ. Khi cần thực hiện các thủ tục về thuế, nên truy cập cổng thông tin chính thức của cơ quan thuế tại https://www.gdt.gov.vn để được hướng dẫn.

