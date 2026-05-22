Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID

Ngày 20/5, Công an phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần cảnh giác thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính hỗ trợ tích hợp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, gần đây đã xuất hiện hình thức lừa đảo giả danh cán bộ địa chính, cán bộ một cửa hoặc cơ quan quản lý đất đai gọi điện hướng dẫn “tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên ứng dụng VNeID”. Chúng thông báo người dân phải cập nhật, đồng bộ hoặc tích hợp “sổ đỏ”, “sổ hồng” lên ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sau đó, các đối tượng cố tình hướng dẫn nhiều bước phức tạp, gây khó hiểu để người dân mất cảnh giác. Thông qua đề nghị “làm giúp” và yêu cầu kết bạn Zalo để hỗ trợ trực tuyến, chúng gửi mã QR, đường link lạ hoặc yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi người dân truy cập, cung cấp thông tin hoặc cấp quyền trên điện thoại, các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước vấn đề trên, Công an phường Hồng Quang nhấn mạnh, hiện nay cơ quan Nhà nước không yêu cầu người dân tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua điện thoại, Zalo hoặc đường link lạ.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không quét mã QR, không nhấp vào các đường link không rõ nguồn gốc do người lạ gửi; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, người sử dụng thiết bị di động không cài đặt ứng dụng ngoài CH Play hoặc App Store theo hướng dẫn của người lạ. Khi cần thực hiện thủ tục hành chính, nên trực tiếp đến UBND, bộ phận một cửa hoặc liên hệ Công an địa phương để được hướng dẫn chính thống.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã lỡ cung cấp thông tin, người dân cần khóa ngay tài khoản ngân hàng; đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất.