Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID

Hà Giang | 22-05-2026 - 10:48 AM | Kinh tế số

Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.

Ngày 20/5, Công an phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần cảnh giác thủ đoạn giả danh cán bộ địa chính hỗ trợ tích hợp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an, gần đây đã xuất hiện hình thức lừa đảo giả danh cán bộ địa chính, cán bộ một cửa hoặc cơ quan quản lý đất đai gọi điện hướng dẫn “tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên ứng dụng VNeID”. Chúng thông báo người dân phải cập nhật, đồng bộ hoặc tích hợp “sổ đỏ”, “sổ hồng” lên ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Sau đó, các đối tượng cố tình hướng dẫn nhiều bước phức tạp, gây khó hiểu để người dân mất cảnh giác. Thông qua đề nghị “làm giúp” và yêu cầu kết bạn Zalo để hỗ trợ trực tuyến, chúng gửi mã QR, đường link lạ hoặc yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi người dân truy cập, cung cấp thông tin hoặc cấp quyền trên điện thoại, các đối tượng lừa đảo sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Công an cảnh báo chiêu lừa đảo tích hợp sổ đỏ trên ứng dụng VNeID

Trước vấn đề trên, Công an phường Hồng Quang nhấn mạnh, hiện nay cơ quan Nhà nước không yêu cầu người dân tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua điện thoại, Zalo hoặc đường link lạ.

Vì vậy, người dân tuyệt đối không quét mã QR, không nhấp vào các đường link không rõ nguồn gốc do người lạ gửi; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, người sử dụng thiết bị di động không cài đặt ứng dụng ngoài CH Play hoặc App Store theo hướng dẫn của người lạ. Khi cần thực hiện thủ tục hành chính, nên trực tiếp đến UBND, bộ phận một cửa hoặc liên hệ Công an địa phương để được hướng dẫn chính thống.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã lỡ cung cấp thông tin, người dân cần khóa ngay tài khoản ngân hàng; đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất.

Lời khuyên cho tất cả những ai hay gửi hình ảnh, tài liệu qua Zalo

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Số điện thoại đã chính chủ nhưng người dùng vẫn có thể bị khoá SIM nếu chưa làm bước này trên VNeID: Cần kiểm tra ngay!

Số điện thoại đã chính chủ nhưng người dùng vẫn có thể bị khoá SIM nếu chưa làm bước này trên VNeID: Cần kiểm tra ngay! Nổi bật

Bộ Công an nói gì về lo ngại chia sẻ dữ liệu camera an ninh với công an xã ảnh hưởng quyền riêng tư của người dân?

Bộ Công an nói gì về lo ngại chia sẻ dữ liệu camera an ninh với công an xã ảnh hưởng quyền riêng tư của người dân? Nổi bật

Lời khuyên cho tất cả những ai hay trao đổi công việc qua Zalo

Lời khuyên cho tất cả những ai hay trao đổi công việc qua Zalo

10:48 , 22/05/2026
Kịch bản "ác mộng" cho các hãng TV truyền thống: Khi cấu hình bị "bình dân hóa", AI mới là kẻ nắm giữ quyền lực thật sự?

Kịch bản "ác mộng" cho các hãng TV truyền thống: Khi cấu hình bị "bình dân hóa", AI mới là kẻ nắm giữ quyền lực thật sự?

10:07 , 22/05/2026
Phố Wall lo ngại “bong bóng” đầu tư AI

Phố Wall lo ngại “bong bóng” đầu tư AI

09:31 , 22/05/2026
52% doanh nghiệp Việt từng bị tấn công mạng, hé lộ ‘tử huyệt’ trong kỷ nguyên AI

52% doanh nghiệp Việt từng bị tấn công mạng, hé lộ ‘tử huyệt’ trong kỷ nguyên AI

09:06 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên