Phố Wall lo ngại “bong bóng” đầu tư AI

Theo Tiến Anh - Hoàng Hải | 22-05-2026 - 09:31 AM | Kinh tế số

Chi tiêu khổng lồ cho AI và trung tâm dữ liệu khiến giới đầu tư Mỹ đặt câu hỏi về khả năng tạo lợi nhuận thực sự trong tương lai.

Phiên giao dịch khởi sắc mới đây của thị trường chứng khoán Mỹ mang đến tín hiệu tích cực sau chuỗi giảm điểm liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, theo giới phân tích, thị trường đang có sự điều chỉnh lại qua giai đoạn tăng mạnh nhờ cơn sốt về trí tuệ nhân tạo (AI). Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ không còn duy trì được đà tăng ấn tượng, trong khi nhà đầu tư thận trọng hơn trước các rủi ro về kinh tế.

Xu hướng giảm điểm liên tục trong 3 phiên giao dịch gần đây cho thấy chứng khoán Mỹ đang có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng trưởng nóng nhờ làn sóng đầu tư công nghệ. Chỉ số S&P 500 mất 2%, Nasdaq giảm gần 3%, còn Dow Jones giảm 1,4%.

Sự lệch pha của thị trường cũng là điểm đáng chú ý. 20 công ty trong nhóm S&P 500 đã tăng thêm hơn 5.400 tỷ USD vốn hoá từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, 480 công ty còn lại mất hơn 700 tỷ USD. Điều này cho thấy đà tăng của thị trường đang phụ thuộc vào một nhóm nhỏ các cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn, trong khi phần lớn doanh nghiệp vẫn hụt hơi. Chính vì vậy, các quỹ đầu tư Mỹ đang theo dõi sâu hơn vào hiệu quả thực sự của cú hích từ trí tuệ nhân tạo.

Ông Frank Briceno - Giám đốc điều hành, Progreso Ventures cho biết: "Mức chi tiêu, số vốn mà các công ty này đang đổ vào AI, trung tâm dữ liệu và các hạ tầng liên quan rất lớn. Tuy nhiên, các tiến bộ về công nghệ và AI không nhất thiết đòi hỏi phải rót lượng vốn lớn như vậy. Các nhà đầu tư cũng đã bắt đầu nhận ra điều này và thận trọng hơn một chút về triển vọng hoạt động kinh doanh trong tương lai. Cuối cùng, liệu các khoản đầu tư này có tương xứng với những đột phá mà AI tạo ra hay không".

Thời điểm này, giới đầu tư Phố Wall vẫn tiếp tục theo dõi các yếu tố rủi ro diện rộng như lạm phạt gia tăng, áp lực từ giá dầu cũng như chi phí vốn.

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày 20/5, tiếp tục được dẫn dắt bởi các cổ phiếu công nghệ. Tuy nhiên, một phiên phục hồi chưa đủ để làm dịu đi những lo ngại về định giá và hiệu quả thực sự của làn sóng AI. Nhà đầu tư vẫn còn chờ đợi vào nhịp điều chỉnh mới của thị trường.

