Giá nhựa PVC hạ nhiệt, Nhựa Bình Minh (BMP) sẽ ra sao sau khi đạt đỉnh lợi nhuận trong quý 2/2023?

Trong nửa đầu năm, khi giá nhựa PVC lên cao, CTCP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) đã ghi nhận khoản lợi nhuận kỷ lục. Cụ thể, công ty ghi nhận doanh thu thuần 1.336 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn còn giảm mạnh hơn giúp lợi nhuận gộp tăng 46,8% lên 572,7 tỷ đồng. Kết quả, công ty báo cáo 294,6 tỷ đồng lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ, gấp hai lần so với thực hiện năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục doanh nghiệp đạt được trong một quý.

Lũy kế 6 tháng, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu 2.797 tỷ đồng, giảm 4% so với nửa đầu năm ngoái. Cũng nhờ giá vốn giảm, doanh nghiệp đầu ngành nhựa này báo lãi ròng 575,4 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây giá nhựa PVC thế giới đã có phần hạ nhiệt. Theo báo cáo mới đây từ Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong 2 tuần qua, giá nhựa PVC đã giảm nhẹ xuống mức 900 USD/tấn – là vùng giá bình thường, sau khi tăng mạnh từ vùng đáy 780 USD/tấn hồi tháng 6 và tháng 7 năm 2023, lên 820-910 USD trong Tháng 8.

Theo ChemOrbis, một đơn vị nổi tiếng chuyên nghiên cứu về hạt nhựa, nguyên nhân của nhịp điều chỉnh giá PVC gần đây ở khu vực Đông Nam Á (ĐNA) và Ấn Độ là do nguồn cung dồi dào và nhu cầu vẫn còn yếu. Do nhu cầu phục hồi chậm, BVSC kỳ vọng giá hạt nhựa PVC duy trì ổn định ở vùng giá bình thường là 850-900 USD/tấn như trong giai đoạn 2017-2020.

Tuy nhiên, Nhựa Bình Minh duy trì chính sách giá bán không đổi, khiến cho khoảng cách giữa giá đầu ra và đầu vào tiếp tục lớn (dù có vẻ thu hẹp hơn so với nửa đầu năm nay). BVSC cho rằng công ty này có khả năng chia sẻ nhiều lợi ích hơn với các nhà phân phối và/hoặc triển khai nhiều chương trình khuyến mãi ngắn hạn nhằm đẩy mạnh sản lượng, tác động ròng lên lợi nhuận ròng vẫn sẽ tích cực.

Theo BVSC, do Quý 3 thường là mùa mưa ở Việt Nam nên nhu cầu ống nhựa xây dựng thường thấp. Do đó, CTCK này dự báo sản lượng bán hàng trong quý 3/2023 của BMP sẽ giảm so với quý trước, trước khi phục hồi trong quý 4/2023.

Tuy nhiên, BVSC cho rằng Nhựa Bình Minh vẫn duy trì vị thế hưởng lợi từ sự hợp nhất đang diễn ra của ngành, nơi mà các “ông lớn” với lợi thế tài chính và vận hành đang chiếm ưu thế so với các doanh nghiệp nhỏ, và giành được thêm nhiều thị phần hơn.

Đồng thời, BVSC tin rằng triển vọng nhu cầu thực tế cũng tươi sáng hơn nhờ những chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với thị trường bất động sản; các chính sách tài khóa như giảm VAT, và tăng cường đầu tư công, và chính sách tiền tệ quyết liệt cắt giảm lãi suất.

CTCK này cũng dự báo sản lượng năm 2023 của Nhựa Bình Minh tăng 3% so với cùng trước khi phục hồi về mức tăng 7% trong năm 2024 và tăng 5% trong 2025. BVSC hiện dự báo sản lượng bán hàng trong nửa cuối năm của công ty có thể đạt 52.371 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.