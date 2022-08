Giá ô tô điện qua sử dụng tăng nhanh gấp 5 lần xe xăng

Cuộc khủng hoảng chip bán dẫn cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy vẫn đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cũng như thị trường ô tô toàn cầu. Nhiều mẫu xe không kịp sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường dẫn đến việc giá bán nhiều mẫu ô tô đã qua sử dụng tăng cao.



Mới đây, iSeeCars - Công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn mua xe đã phân tích giá bán của hơn 13,8 triệu xe ô tô đã qua sử dụng từ 1 - 5 năm tuổi được bán trong khoảng thời gian từ tháng 1 - 7/2022 so với giá bán cùng kỳ năm ngoái để xác định mức tăng giá của ô tô điện so với xe chạy bằng xăng, dầu. Kết quả cho thấy, giá ô tô điện đã qua sử dụng trong tháng 7 đã tăng 54,3% so với cùng tháng năm ngoái trong khi ô tô chạy bằng xăng, dầu chỉ tăng 10,1%.

Tỷ lệ tăng giá ô tô điện và ô tô chạy bằng xăng dầu từ tháng 1 - 7/2022 so với cùng kỳ năm ngoái.

Karl Brauer - nhà phân tích thị trường ô tô của iSeeCars cho biết, "Các loại ô tô điện phổ thông thường mất giá nhanh do những cải tiến trong công nghệ pin và sự thiếu hụt nhu cầu trên thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, giá xăng tăng cao, cơ sở hạ tầng sạc công cộng được cải thiện và thiếu nguồn cung xe điện mới đã khiến nhu cầu xe điện đã qua sử dụng tăng vọt".

Theo kết quả nghiên cứu của iSeeCars, ô tô điện bắt đầu năm 2022 với mức tăng 54,1% so với tháng 1/2021, trong khi giá ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch chỉ tăng khoảng 36,3%. Mức tăng giá đối với cả xe điện và xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch đều giảm cho đến tháng 3 và tiếp tục giảm đối với xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch cho đến hết tháng 6. Trong khi đó, mức tăng giá đối với xe điện đã tăng trong tháng 4 và tiếp tục vượt xa tốc độ tăng giá của xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch.

Hiện tại, cuộc khủng hoảng thiếu chip bán dẫn về cơ bản đang được giải quyết, chuỗi cung ứng toàn cầu cũng được nối lại. Tuy nhiên, với xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ tại mỗi quốc gia, iSeeCars dự đoán ô tô điện đã qua sử dụng vẫn có tỷ lệ tăng giá cao hơn so với ô tô chạy bằng xăng, dầu.

Mẫu xe điện đã qua sử dụng nào tăng mạnh nhất?

iSeeCars đã phân tích giá xe đã qua sử dụng trên các dòng xe điện để xác định loại xe nào có mức tăng giá cao nhất vào tháng 7/2022 so với năm 2021.

Mẫu xe điện đã qua sử dụng tăng giá nhiều nhất là Nissan LEAF, với mức tăng 45% so với năm ngoái. Theo Karl Brauer, "việc tăng giá đối với Nissan LEAF, vốn đã từng là chiếc xe mất giá nhất trên thị trường, có thể là do giá xăng tăng cao cũng như nhu cầu tăng đối với mẫu xe được thiết kế lại năm 2018, cung cấp phạm vi hoạt động lớn hơn".

Đứng thứ 2 là Chevrolet Bolt hatchback. Mẫu ô tô điện đã qua sử dụng này có giá cả phải chăng nhất trên thị trường, cùng với sự quan tâm ngày càng cao đối với các loại xe chạy hoàn toàn bằng điện đã khiến giá xe đã qua sử dụng tăng mạnh.

Bốn mẫu xe Tesla lọt vào danh sách bao gồm Model S xếp thứ ba (27,5%), Model X xếp thứ tư (19,7%), Model 3 xếp thứ 5 (16,2%) và Model Y đứng thứ 7 (13,6%).

Kia Niro EV có mức tăng giá tương đối thấp so với các loại xe điện khác, đứng ở vị trí thứ sáu với mức tăng giá trung bình hàng năm là 15,7%.

Ba mẫu xe còn lại đến từ các nhà sản xuất ô tô hạng sang, bao gồm Audi e-tron, Jaguar I-Pace và Porsche Taycan. Trong đó, Porsche Taycan là mẫu xe điện duy nhất đã giảm giá so với năm ngoái.

Tham khảo: iSeeCars