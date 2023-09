Giá rẻ kỷ lục, một loại nông sản của Mỹ đổ bộ Việt Nam trong tháng 8, nhập khẩu tăng đột biến hơn 13.000% chỉ trong 1 tháng

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu lúa mì của Việt Nam đạt 360.625 tấn trong tháng 8/2023, đạt kim ngạch hơn 114,9 triệu USD, tăng 8% về lượng và tăng 3,4% về trị giá so với tháng 7/2023. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này đạ hơn 3,1 triệu tấn với kim ngạch hơn 1,1 tỷ USD, tăng 9,2% về lượng và tăng 1,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Giá mua vào ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm 2022, bình quân trong 8 tháng đầu năm giá nhập khẩu đạt 352 USD/tấn, giảm 7,1%.

Trong 8 tháng đầu năm, Mỹ là thị trường lớn thứ 3 cung cấp lúa mì cho Việt Nam và đang chứng kiến sản lượng tăng vọt. Cụ thể trong tháng 8/2023, nhập khẩu lúa mì từ Mỹ đạt 87.046 tấn với kim ngạch hơn 31,7 triệu USD, tăng đột biến 13.760% về lượng và tăng 13.286% về trị giá so với tháng 7/2023. Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này từ Mỹ đạt 259.291 tấn với kim ngạch hơn 102,24 triệu USD, tăng 100,6% về lượng và tăng 75,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý giá nhập khẩu đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022, bình quân trong 8 tháng đầu năm giá trung bình đạt 394 USD/tấn, giảm 16%, đặc biệt trong tháng 8 cũng là tháng ghi nhận giá thấp kỷ lục kể từ đầu năm 2023. Như vậy trong 8 tháng đầu năm, thị phần của Mỹ chiếm 8% về sản lượng trong cơ cấu nhập khẩu lúa mì của Việt Nam.

Trong năm 2022, lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt 3,93 triệu tấn, tương đương gần 1,52 tỷ USD, giảm 12,6% về khối lượng, nhưng tăng 14% về kim ngạch so với năm 2021, giá trung bình đạt 385,3 USD/tấn, tăng 30,4%. Cũng trong năm 2022, nhập khẩu lúa mì từ Mỹ đạt 276.928 tấn với kim ngạch hơn 128,1 triệu USD, tăng 38% về lượng và tăng 100,86% về trị giá so với năm 2021. Như vây, sản lượng nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm đạt 94% so với kim ngạch trong cả năm 2022.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng lúa mì toàn cầu niên vụ tới được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 789,8 triệu tấn nhờ vụ mùa bội thu ở Argentina, Nga, Canada, Trung Quốc, EU và Ấn Độ bù đắp một phần sự sụt giảm đáng kể ở Australia, Ukraine và Kazakhstan. Tại Nga, mùa vụ bội thu trong niên vụ 2023-2024 dự kiến sẽ giúp quốc gia này giữ ngôi vị đứng đầu về xuất khẩu lúa mì. Dự báo mức tiêu thụ thế giới là 791,7 triệu tấn, giảm 3 triệu tấn so với niên vụ 2022/23 do tiêu thụ làm thức ăn chăn nuôi giảm. Nguồn cung thức ăn chăn nuôi lớn hơn vào năm 2023/24 khiến lúa mì kém cạnh tranh hơn.

Tồn kho lúa mì toàn cầu cuối niên vụ dự báo sẽ đạt 264,3 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ niên vụ 2014/15. Điều này có thể hỗ trợ giá lúa mì duy trì đà tăng trong nửa cuối năm 2023. Bên cạnh đó, việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển đen cũng tác động lớn đến giá lúa mì trong nửa cuối năm.