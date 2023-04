Giá rẻ ngại gì không mua: Ấn Độ ồ ạt nhập than cốc đại hạ giá của Nga, muốn nhận hàng càng nhanh càng tốt vì sợ hết chiết khấu

Trong năm 2023, Ấn Độ sẽ tăng cường mua than luyện cốc của Nga để tranh thủ giá đầu vào thấp hơn và đa dạng hóa hoạt động nhập khẩu.

Giám đốc điều hành tại ba công ty sản xuất thép, cho biết các công ty Ấn Độ rất muốn tận dụng giá than luyện cốc chiết khấu của Nga và muốn nhận được hàng càng nhanh càng tốt.

Theo truyền thống, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 75% đến 80% than luyện cốc từ Úc, nhà cung cấp nguyên liệu thô chính lớn nhất cho sản xuất thép hàng năm của New Delhi.

Nhưng trong 11 tháng đầu tiên của năm tài chính 2022, tính đến tháng 3 năm 2023, thị phần của đất nước chuột túi đã giảm xuống 54% do quốc gia đông dân nhất thế giới tăng nhập khẩu từ Hoa Kỳ và Nga, dữ liệu của chính phủ cho thấy.

Các nhà phân tích cho biết Moscow nổi lên là nhà cung cấp than luyện cốc lớn thứ 4 cho Ấn Độ trong khoảng thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 2 năm 2023.

Bằng cách xuất khẩu 3,9 triệu tấn, cao hơn gấp đôi so với một năm trước đó, trong năm nay, Nga có thể trở thành nhà cung cấp than cốc lớn thứ hai của quốc gia này.

Khối lượng nhập khẩu than của Ấn Độ từ T1/2022 đến T1/2023.

Snehdeep Bohra, Giám đốc của Fitch Ratings ở Ấn Độ cho hay: “Việc duy trì nhập khẩu than cốc của Nga dài hạn hay không phải xem xét chiến lược tập trung của Ấn Độ vào việc tăng nhập nguồn năng lượng từ Nga”.

Các nhà phân tích tại CRU có trụ sở tại London, một nhóm nghiên cứu tập trung vào hàng hóa, cho biết giá than luyện cốc gần đây của Nga thấp hơn từ 15% đến 30% so với nguồn cung cấp than luyện kim của Australia với mức trung bình khoảng 350 USD/tấn. Các nhà phân tích của CRU cho biết nguồn cung của Nga có thể sẽ tiếp tục rẻ hơn trong quý 6.

Theo Rakesh Surana, đối tác của Deloitte Ấn Độ, ngoài giá cả hấp dẫn, dòng chảy thương mại tương đối suôn sẻ giữa Moscow và New Delhi cũng sẽ đẩy nhanh các chuyến hàng than luyện cốc đến Ấn Độ do sự hiện diện của một số công ty thương mại Nga.

Ông nói: “Các công ty này đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho thương mại giữa hai nước, vì họ giúp điều phối việc vận chuyển, hậu cần và tài chính cho các chuyến hàng than luyện cốc.

Bohra của Fitch cho biết, nhu cầu than luyện cốc của Ấn Độ có khả năng tăng từ 8% đến 10% vào năm 2023 nhờ nhu cầu thép tăng từ các lĩnh vực nhà ở và cơ sở hạ tầng.

Vào năm 2022, sản lượng than nhiệt nội địa của Ấn Độ đạt 892 triệu tấn và trước đó sản lượng này đã tăng 15% trong năm 2021. Bộ trưởng Than đá Ấn Độ Pralhad Joshi đã nêu rõ tham vọng của nước này trong một bài phát biểu gần đây, cho rằng Ấn Độ có đủ trữ lượng than và đặt mục tiêu bắt đầu xuất khẩu than nhiệt vào năm 2024-2025.

Phải thừa nhận rằng Chính phủ Ấn Độ đã có một quá trình lịch sử lâu dài cam kết giảm phụ thuộc vào than nhiệt nhập khẩu. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch đồng nghĩa với việc Ấn Độ phải giải quyết một thách thức lớn về an ninh năng lượng.

Nhu cầu về tăng trưởng liên tục đối với than nhiệt ở Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á đang phát triển khác đang đóng vai trò là động lực chính cho tăng trưởng thương mại than nhiệt toàn cầu và giúp bù đắp cho các thị trường đang sụt giảm nhu cầu.

