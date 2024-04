Giá sầu riêng cắm đầu giảm 50%, nắm hơn 1.200 ha trồng sầu, bầu Đức ra sao?

Sau một thời gian sốt giá, thời gian gần đây giá sầu riêng đã giảm rất mạnh.

NGUỒN CUNG LỚN, TRUNG QUỐC CHẬM MUA

Thông tin tổng hợp từ các nguồn cho biết, tại tỉnh Tiền Giang - thủ phủ sầu riêng của Việt Nam, trái sầu riêng Monthong loại 1 giá từ mức 230.000 đồng/kg nay giảm còn khoảng trên dưới 130.000 đồng/kg; còn sầu riêng Ri 6 loại 1 có giá khoảng 150.000 đồng/kg, nay giảm còn hơn 70.000 đồng/kg, giảm gần 50% so với tháng trước.

Tại tỉnh Cần Thơ , sầu riêng đang bước vào vụ thu hoạch. So với cách nay 20 ngày, giá sầu riêng đã giảm một nửa.

Trên báo Ấp Bắc, ông Nguyễn Thái Hùng, chủ vườn sầu riêng hơn 200 gốc ở xã Tam Bình, huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), cho biết, giá sầu riêng tại Tiền Giang đang “tuột dốc không phanh”.

“Mới 10 ngày trước, thương lái vô tận vườn mua sầu riêng Monthong với giá hơn 200.000 đồng/kg, thậm chí sầu riêng chưa đến tuổi thu hoạch, cơm chưa vàng, chưa có độ đường vẫn mua. Vậy mà giờ họ chỉ mua được một nửa giá”, ông Hùng buồn rầu.

Lý do giá cắm đầu đi xuống trong thời gian ngắn được giải thích là vì nguồn cung hàng trái vụ đang dồi dào khi mà sầu riêng Thái Lan, Indonesia năm nay thu hoạch sớm hơn mọi năm.Hàng Việt bị cạnh tranh gay gắt.

Bên cạnh đó, nhu cầu từ Trung Quốc đang chậm lại khiến các đơn hàng thưa thớt. Các thương lái tạm dừng thu mua sầu riêng tại miền Tây trong khi chủ vườn muốn bán nhanh khi hàng đã vào vụ.

VƯỜN SẦU CỦA BẦU ĐỨC RA SAO?

Khi động lực tăng trưởng năm 2024 được kỳ vọng sẽ đến từ sầu riêng, đối với việc giá sầu riêng giảm, trao đổi với chúng tôi, đại diện của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã CK: HAG) cho biết, sầu riêng của HAGL đã hết vụ.

Cụ thể, sầu riêng trong nước trồng nhiều ở Nam Bộ, thu hoạch vào tháng 7 còn sầu riêng của Tập đoàn HAGL trồng ở Gia Lai với độ cao 600m sẽ thu hoạch vào tháng 8 và 9, trồng ở Lào với độ cao 900m sẽ thu hoạch và tháng 10 tháng 11.

Hiện tại là tháng 4, HAGL đã qua mùa vụ nên không thu hoạch sầu riêng.

Trước đó, phía HAGL kỳ vọng doanh thu năm 2024 sẽ tăng đột biến vào quý 3 và 4 khi chính thức khai thác một phần diện tích sầu riêng. Cụ thể, sầu riêng trồng tại Việt Nam (vụ chính) sẽ có doanh thu vào tháng 8 và 9 còn doanh thu tại Lào (trái vụ) sẽ có doanh thu trong quý 4/2024. 

HAGL đang có 1.200 ha sầu riêng. HAGL đặt mục tiêu tăng diện tích sầu riêng lên 2.000 ha trong năm 2024. Năm 2025, Tập đoàn tiếp tục đầu tư để tăng thêm diện tích sầu riêng lên 3.000 ha. Dự kiến năm 2026, diện tích trồng chuối, sầu riêng và những cây có giá trị kinh tế khác lên 25.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

Đối với sầu riêng, bầu Đức nhiều lần khẳng định “chính bản thân tôi cũng không tin” khi mức sinh lời cực hấp dẫn, “1 vốn 5 lời”.

Theo ông Đức, sầu riêng có thị trường đầu ra rất lớn, bao nhiêu cũng có thể tiêu thụ hết. Ông Đức thống kê, ở Trung Quốc hiện nay chỉ có 10% người dân ăn sầu riêng do giá quá đắt. Nếu giá xuống 50.000 đồng/kg, người dân Trung Quốc vẫn ăn. Ngoài ra, Mỹ và nhiều thị trường khác cũng bắt đầu ăn sầu riêng.

Với những lý do trên, bầu Đức khẳng định sầu riêng có thể xuống giá chứ không thể không bán được . Một may mắn nữa cho Việt Nam là Trung Quốc không trồng sầu riêng được do đặc thù về khí hậu, thậm chí từ đèo Hải Vân đổ ra cũng không trồng được, dẫn đến số sầu riêng cung ra thị trường không nhiều, cho nên giá càng ngày càng cao chứ không xuống.