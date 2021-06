Giá thép trong nước giảm mạnh sau 2 tuần giữ mức ổn định

Giá thép tại miền Bắc



Về thương hiệu thép Hòa Phát ở thị trường miền Bắc ngày 22/6, giá các sản phẩm giảm sau 2 tuần giữ ở mức ổn định. Theo đó, thép cuộn CB240 ở mức 16.600 đồng/kg giảm 600 đồng/kg so với giá từ ngày 7/6 đến 20/6, tương đương 3,6%.

Giá thép trong 30 ngày qua. Nguồn: Steel Online

Thép D10 CB300 có giá 16.900 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg so với giá từ ngày 7/6 đến 20/6, tương đương với 1,1%. Thép xây dựng của Hòa Phát được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Thương hiệu này chiếm 34,5% thị phần trong 5 tháng đầu năm nay.



Với thương hiệu thép Việt Ý, giá thép cuộn CB240 sau 2 tuần giá ổn định, hôm nay 22/6, giá giảm. Cụ thể, loại thép này ở mức 16.700 đồng/kg, so với mức 17.310 đồng/kg (giảm 610 đồng/kg, tương đương 3,6%) từ ngày 7/6 đến 20/6. Cùng ở các mốc thời gian trên, D10 CB300 giảm 200 đồng/kg, tương đương 1,1%.

Thương hiệu thép Việt Đức báo giá thép cuộn CB240 ở mức 17.250 đồng/kg so với 16.650 đồng/kg tuần trước (giảm 3,6%); thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.980 đồng/kg so với 17.180 đồng/kg (giá trong khoảng thời gian từ 7/6 đến 20/6).

Về thương hiệu thép Kyoei, dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.000 đồng/kg, đều giảm so với hai tuần trước đó.

Giá thép tại miền Trung

Tại thị trường miền Trung, thương hiệu thép xây dựng Hòa Phát đã có thông báo giảm mạnh trong hai ngày đầu tuần, thép cuộn CB240 ở mức 16.700 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá là 17.100 đồng/kg. Trong suốt 2 tuần trước đó, giá hai loại thép này đều là 17.310 đồng/kg.

Với thép Việt Đức, dòng thép cuộn CB240 có giá 17.000 đồng/kg so với 17.610 đồng/kg của tuần trước; thép thanh vằn D10 CB300 hiện ở mức 17.360 đồng/kg so với 17.560 đồng/kg tuần trước.

Giá thép Việt Đức 30 ngày qua. Nguồn: Steel Online

Về thương hiệu thép Pomina, dòng thép cuộn CB240 ở mức 16.290 đồng/kg; thép D10 CB300 có giá là 17.150 đồng/kg. Giá hai mặt hàng này trong khoảng thời gian từ 7/6 đến 20/6 lần lượt là 16.900 đồng/kg và 17.360 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép cuộn CB240 của Hòa Phát giảm 600 đồng/kg xuống mức 16.600 đồng/kg so với giá tuần trước; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 16.850 đồng/kg với với 17.050 đồng/kg tuần trước.

Về thép Pomina, giá thép cuộn CB240 ở mức 16.140 đồng/kg so với với mức 16.750 đồng/kg tuần trước. Thép thanh vằn D10 CB300 có giá 17.000 đồng/kg so với 17.720 đồng/kg so của tuần trước.

Diễn biến giá thép Tung Ho. Nguồn: Steel Online

Sản phẩm thép cuộn CB240 của Tung Ho ở mức giá 16.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 16.650 đồng/kg, so với lần lượt 17.100 đồng/kg và 16.850 đồng/kg.