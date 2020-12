Gia tộc bất động sản Hong Kong kiếm được 3,2 tỷ USD nhờ thay đổi chiến lược kinh doanh

9 tháng trước, tỷ phú Douglas Woo kiếm được 3,2 tỷ USD sau quyết định tư nhân hóa đế chế bất động sản Wheelock & Co. Tư nhân hóa Wheelock & Co không chỉ giúp tăng giá trị của tập đoàn mà còn chuyển đổi tài sản của gia tộc này vào lĩnh vực bất động sản dân dụng. Tập đoàn đã bán một phần trong số cổ phiếu của các công ty bất động sản bán lẻ và thương mại để có tiền mua lại Wheelock&Co.



Peng Qian, Giám đốc Trung tâm Tanoto về Nghiên cứu Doanh nhân và Kinh doanh Gia tộc châu Á tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong nhận định, đây có thể là bước khởi đầu cho một nỗ lực lớn hơn của Woo để giúp nâng giá trị tài sản của gia đình mình.

Theo Bloomberg Billionaires Index, sau quyết định này, giá trị tài sản ròng của gia tộc Woo đã tăng 3,5 tỷ USD so với tháng 7/2019 lên mức 20,2 tỷ USD, nằm trong danh sách các gia tộc giàu nhất châu Á theo bảng xếp hạng của Bloomberg.

Peng cho biết: “Tư nhân hóa sẽ giúp gia tộc Woo cơ cấu lại hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa thành các tài sản khác nhau trong tương lai”.

Việc mua lại toàn bộ cổ phiếu của Wheelock&Co đã giúp hoạt động kinh doanh được thuận lợi hơn do gia tộc của tỷ phú Woo không còn bị giám sát bởi các cổ đông thiểu số.

Tỷ phú Douglas Woo, CEO Wheelock & Co. Ảnh: Bloomberg.

Đây không phải là lần đầu tiên gia tộc của Woo thực hiện sự thay đổi chiến lược trong hoạt động kinh doanh của mình. Ông ngoại của tỷ phú Douglas Woo, Pao Yue-kong, đã xây dựng cơ nghiệp gia đình đầu tiên trong ngành vận tải biển. Được biết đến với danh hiệu “Vua tàu biển” ở Hong Kong, ông từng sở hữu đội tàu biển vận tải hàng tư nhân lớn nhất thế giới. Tài sản của Pao đã có bước nhảy vọt vào cuối năm 1970 sau khi mua 10% cổ phần của công ty Hongkong và Kowloon Wharf và Godown Co. từ tỷ phú Li Ka-shing, hiện là người giàu nhất Hong Kong.

Woo là một doanh nhân khá kín tiếng. Ông chưa bao giờ trả lời phỏng vấn truyền thông ngoài những lần xuất hiện thông thường tại các cuộc họp báo của công ty.

Wheelock có quỹ đất thổ cư lớn thứ hai ở Hong Kong, chỉ sau Sun Hung Kai Properties Ltd. Giá bán các dinh thự sang trọng trước đây ở Kai Tak, một khu phát triển mới trên địa điểm của sân bay cũ của thành phố, có thể cao hơn 60% so với mức giá trung bình ở Hong Kong và gấp ba lần mức trung bình ở Paris, dữ liệu do CBRE Group Inc. cho thấy.

Kai Tak là nơi Wheelock sẽ tập trung phát triển trong tương lai, theo thông tin của công ty đưa ra vào tháng 3. Tập đoàn bất động sản này mua lại 5 lô đất tại đó, bao gồm một lô đất trị giá 6,9 tỷ USD Hong Kong (890 triệu USD) vào tháng 2/2019 từ HNA Group. Wheelock sẽ xây dựng khu căn hộ hạng sang tại đây. Tập đoàn đã ra mắt dự án đầu tiên vào năm ngoái và hiện có 7 dự án khác đang được xây dựng ở khu vực này.