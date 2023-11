Giá tôm nguyên liệu tăng đột biến

Thu hoạch tôm nuôi ở Bạc Liêu. Ảnh minh họa: Huỳnh Sử/TTXVN

Cụ thể, tôm sú oxy (tôm sú sống bắt tại ao nuôi cho thở oxy) loại 30 con/kg dao động từ 170.000 - 180.000 đồng/kg, tăng trên 50.000 đồng/kg; tôm sú loại 20 con/kg giá từ 290.000 - 300.000 đồng/kg, tăng trên 100.000 đồng/kg so với khoảng 10 ngày trước. Tương tự, giá tôm thẻ oxy loại 30 con/kg có giá 150.000 đồng/kg, cũng tăng gần 20.000 đồng/kg.

Ông Tạ Hoàng Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội tôm tỉnh Bạc Liêu cho biết, giá tôm tăng là tín hiệu đáng mừng, đồng thời kỳ vọng thị trường cuối năm sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu sử dụng lớn. Tuy vậy, đáng tiếc hiện nay nông dân không còn tôm để bán. Bởi nhiều hộ sợ thua lỗ nên treo ao hoặc thả nuôi ít, một số khác cắt bán tôm cỡ nhỏ để hạn chế thua lỗ.

Theo các thương lái, giá tôm oxy bất ngờ tăng mạnh trong những ngày qua là do thị trường tiêu dùng gia tăng, nhu cầu xuất đi Hà Nội cùng một số tỉnh phía Bắc và Trung Quốc tăng vọt, trong khi nguồn cung hạn chế. Các thương lái nhận định, với nguồn cung khó đáp ứng đủ cầu thị trường, nhiều khả năng đến cuối năm, giá tôm oxy sẽ tiếp tục đứng ở mức cao.

Giá tôm tăng là điều kiện kích thích để nông dân cải tạo ao, tiến hành thả nuôi mới. Tuy vậy, nhiều người nuôi tôm vẫn còn tâm lý dè dặt thả tôm nuôi trở lại. Lý giải về điều này, anh Dương Tùng Lâm, hộ nuôi tôm ở ấp Cái Tràm, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi cho biết, nhiều hộ nuôi tôm thiếu vốn, nhưng không thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng nên thường mua nợ vật tư đầu vào từ đại lý. Trong khi đó, do thời gian dài giá tôm giảm mạnh, kéo dài, việc thu hồi nợ khó khăn nên các đại lý cũng thu hẹp khoản đầu tư cho các hộ nuôi. Bên cạnh đó, người nuôi chưa thực sự an tâm bỏ vốn nuôi mới trở lại, do mới chỉ có tôm oxy tăng giá. Các loại tôm cỡ nhỏ (80 - 100 con/kg) tuy có nhích lên đôi chút, nên người nuôi vẫn chưa có lãi.

Ông Cổ Tân Xuyên, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoà Bình cho biết, trong bối cảnh hiện nay, rất khó để kích thích người dân bỏ vốn đầu tư nuôi mới. Bởi theo tính toán nuôi đạt sản lượng, nông dân chưa chắc có lãi do giá tôm thấp trong khi chi phí đầu tư cao.

Trước diễn biến giá thị trường, ông Nguyễn Hoàng Xuân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người nuôi tôm cần nắm tình hình thị trường, cân nhắc kỹ trước khi quyết định thả nuôi vụ mới.

Đồng thời, thả nuôi thưa, rải vụ. Cùng đó là áp dụng các biện pháp giảm chi phí trong nuôi tôm theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp trong việc kiểm soát thức ăn; hạn chế sử dụng thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học nếu chưa thực sự cần thiết.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có 140.000 ha nuôi tôm cho sản lượng trên 343.000 tấn/năm, đứng thứ hai cả nước. Nuôi tôm sú và tôm thẻ được tỉnh Bạc Liêu xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm 60% trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, gần 28% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, với nhiều mô hình nuôi như: thâm canh, bán thâm canh, siêu thâm canh, tôm - lúa, tôm - rừng.