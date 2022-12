Giá trung bình của loạt dự án bất động sản sắp mở bán ở Hà Nội lên đến trên 50 triệu đồng/m2

Báo cáo thị trường bất động sản quý III/2022 do JLL công bố mới đây ghi nhận, nguồn cung căn hộ mở bán chính thức trong quý giảm 19,3% với 3505. Sự co hẹp về nguồn cung căn hộ được nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường lý giải, theo đó, rào cản về pháp lý cũng như sự khan hiếm quỹ đất nội đô khiến cho cung dự án căn hộ nhỏ giọt. Báo cáo ghi nhận, phân khúc trung cấp chiếm 83,3% tổng nguồn cung mới, con số này ở phân khúc cao cấp chỉ chiếm 15,7%.

Bên cạnh đó, ở quý vừa qua, giá bán sơ cấp trung bình của căn hộ tại Hà Nội tăng 3,93% so với quý trước. Chuyên gia thông tin, trong tất cả các phân khúc, căn hộ bình dân có mức tăng giá cao nhất là 8,39% do thiếu hụt nguồn cung sẵn có, phân khúc trung cấp ghi nhận mức tăng nhẹ 3,6% theo quý, giá bán sơ cấp của phân khúc cao cấp giảm 2,9% so quý trước.

Với diễn biến như hiện tại, nhận định từ đơn vị JLL Việt Nam cho rằng, nguồn cung mới trong thời gian tới sẽ còn giảm. Trong khi nguồn cầu mới có thể suy yếu do người mua đang chờ mức lãi suất ổn định.

Khảo sát thực tế trên thị trường Hà Nội, một số dự án đang chuẩn bị mở bán ghi nhận mức giá dự kiến cao. Phần lớn các dự án đều được giới thiệu ra thị trường là dòng chung cư cao cấp.

Tại Hoài Đức, Hà Nội, dự án chung cư Moonlight 1 đang rục rịch cho kế hoạch ra hàng. Moonlight 1 nằm trong khu đô thị Anlac Green Symphony và được định vị là dòng căn hộ cao cấp. Chủ đầu tư dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng hơn 400 căn hộ với mức giá khởi điểm từ 50 triệu đồng/m2. Giới môi giới cho biết, mức giá này sẽ còn tăng trong các đợt mở bán sau khi dự án này nằm kề cận đường Vành đai 3,5, và nằm trong khu đô thị tích hợp đa tiện ích. Mức giá này được đánh giá ở ngưỡng cao, khi dự án Splendora An Khánh (đã qua sử dụng) có vị trí tương đương hiện ghi nhận mức giá 32-36 triệu đồng/m2. Dự án Vinhomes Smart City có vị trí dịch vào trung tâm Hà Nội có mức giá chào bán một số toà tháp mới ở thời điểm hiện tại dao động từ 40-55 triệu đồng/m2.

Tại Long Biên, dự án Imperia River View do MIK Group làm chủ đầu tư cũng đang được chờ đón ra hàng. Imperia River View gồm 3 toà tháp chung cư và dự kiến cung ứng 545 căn hộ. Imperia River View Long Biên nằm trong khu đô thị Khai Sơn thuộc phường Ngọc Thụy – Q.Long Biên – Hà Nội. Mức giá khởi điểm dự kiến bán hàng là 42 triệu đồng/m2. Khảo sát ở khu vực Long Biên, một số dự án chung cư như BerRiver Long Biên, Le Grand Jardin ghi nhận mức giá 27-36 triệu đồng/m2. Dự án Khai Sơn City có vị trí tương đương có giá rao bán trên trang mua bán bất động sản từ 40-50 triệu đồng/m2.

Ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội, dự án The Melody Residence dự kiến chuẩn bị ra hàng. Dự án có vị trí tại lô đất CT5 – CT6 khu đô thị Ciputra, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.. nằm ngay sát mặt đường Võ Chí Công. Mức giá dự án này đang được môi giới đăng tải trên diễn đàn mua bán với giá ước tính 40-50 triệu đồng/m2. Mức giá này tương đương với mặt bằng chung giá căn hộ chung cư tại khu vực lân cận và trong khu đô thị Ciputra.

Tại trung tâm Hà Nội, Lancaster Luminaire là dự án hiếm hoi dự kiến sẽ mở bán. Dự án nằm tại Đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội. Dự kiến dự án cung ứng ra thị trường khoảng 300 căn hộ. Hiện tại, trên trang mua bán bất động sản, nhiều môi giới đăng tải rao bán căn hộ tại đây với mức giá trung bình từ 70-75 triệu đồng/m2. Kề cận khu vực này, hiện tại, Hateco Laroma là dự án hạng sang đang được mở bán và chào bán với mức giá 80-90 triệu đồng/m2. Dự án Green Diamond có vị trí tại 93 Láng Hạ cũng ghi nhận phổ giá từ 74-86 triệu đồng/m2.

Trong số các dự án ra mắt cuối năm chủ yếu là phân khúc cao cấp, chung cư X2 Đại Kim là dự án hiếm hoi nằm trong phân khúc bình dân. Dự án gồm 3 tòa nhà cao 28 tầng với 3 tầng hầm, 3 tầng thương mại cùng 750 căn hộ. Giới môi giới tiết lộ, mức giá dự kiến khoảng 20-28 triệu đồng/m2.

Có thể nói, so với các năm trước, nguồn cung căn hộ mở bán dịp cuối năm giảm mạnh. Với mức giá hầu hết các dự án đều dự kiến ở mức cao, sức thanh khoản trên thị trường được dự báo cũng sẽ không khả quan trong bối cảnh siết tín dụng mạnh, thị trường đang trong giai đoạn giảm tốc.