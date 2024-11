Nam Long mở bán Nam Long II Central Lake, ghi nhận doanh số 600 tỷ đồng

Từ 8 giờ sáng, phòng hội nghị khách sạn Sheraton Cần Thơ – nơi diễn ra lễ mở bán Nam Long II Central Lake chật kín khách hàng tham dự. Sức nóng của dự án đã được dự báo từ trước, khi nguồn cung các dự án sơ cấp tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn tiếp tục khan hiếm trong năm 2024, thị trường như "chiếc lò xo bị nén" chỉ đợi sản phẩm chất lượng "chào sân" để bật tăng trở lại.

Không ngoài dự báo, sự kiện đã thu hút hơn 500 khách hàng tham dự. Chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, tỷ lệ hấp thụ đạt 80% trên số lượng sản phẩm được giới thiệu ra thị trường, doanh số pre-sale ước tính đạt 600 tỷ đồng.

Sở hữu vị trí chiến lược thuộc Quận Cái Răng, nằm trong vùng đô thị trọng điểm Nam Cần Thơ, Nam Long II Central Lake là khu đô thị tích hợp với mức độ hoàn thiện hạ tầng bài bản, pháp lý chuẩn chỉnh, kiến tạo môi trường sống chất lượng cao. Khu đô thị có quy mô 43,8ha, trong đó, hơn 60% dành cho mảng xanh, hệ thống hơn 30 tiện ích phong phú với điểm nhấn công viên hồ trung tâm hơn 3ha độc đáo. Chính vì vậy, dự án được người dân Cần Thơ và khu vực lân cận đón nhận nồng nhiệt.

Tại sự kiện, chủ đầu tư cũng đã chính thức công bố chính sách bán hàng nhiều ưu đãi, tiến độ thanh toán nhẹ nhàng, đồng hành cùng người mua nhà. Theo đó, tùy vào năng lực tài chính và bài toán sử dụng dòng tiền, khách hàng có thể lựa chọn phương án thanh toán phù hợp. Ngân hàng chiến lược hỗ trợ cho vay đến 65% giá trị sản phẩm, ưu đãi 0% lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng. Khách hàng thanh toán trước 95% sẽ được ưu đãi đặc biệt 4% trừ vào giá bán.

Nam Long II Central Lake – lựa chọn hàng đầu về an cư và đầu tư

Có mặt tại khách sạn Sheraton Cần Thơ từ rất sớm, bà Nguyễn Bích Thủy, hiện đang là cư dân khu đô thị Nam Long Hồng Phát hồi hộp chờ đến lễ mở bán chính thức Nam Long II Central Lake. Lượng booking đổ về lớn trong khi quỹ hàng mở bán có hạn, bà Thủy lo lắng sẽ không mua được căn ưng ý.

Là một trong những cư dân đầu tiên của Nam Long Hồng Phát, bà Thủy rất hài lòng với cuộc sống tại đây.

"Tôi chuyển về sống ở Nam Long Hồng Phát khi dự án mới bàn giao và rất hài lòng khi sống ở đây vì dự án được quản lý và vận hành tốt. An ninh, an toàn luôn được đảm bảo và đặt lên hàng đầu. Không gian sống sạch sẽ, nhiều cây xanh, rất trong lành.", bà Thủy chia sẻ.

Do đó, khi có thông tin Nam Long II Central Lake mở bán, vợ chồng bà Thủy quyết định mua một nền nhà phố thương mại. Từ trải nghiệm với Nam Long Hồng Phát, bà Thủy tin Nam Long II Central Lake sẽ tiếp tục là không gian sống lý tưởng, đáng mơ ước với đầy đủ hạ tầng giao thông nội bộ, khu nhà trẻ, trường tiểu học, khu thương mại dịch vụ, hồ cảnh quan,… đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của cư dân.

Nam Long II Central Lake quy mô 43,8ha

Trong khi đó, ông Phạm Văn Toàn mua Nam Long II Central Lake với mục đích để dành cho con. Gần 20 năm là cư dân của khu đô thị Nam Long 1, ông không chỉ tự hào về nơi mình sống mà còn thấy rõ mức tăng giá ấn tượng của dự án. Với uy tín của chủ đầu tư Nam Long, vị trí chiến lược trong vùng đô thị trọng điểm Nam Cần Thơ và không gian sống lý tưởng, ông tin rằng khu đô thị tích hợp bài bản và đẳng cấp này sẽ có dư địa tiềm năng trong tương lai.

Cũng đến từ sớm để dự lễ mở bán Nam Long II Central Lake, anh Nguyễn Minh Nhật, cho biết, uy tín chủ đầu tư Nam Long và pháp lý dự án là yếu tố khiến anh chọn dự án.

"Tôi dự định sẽ mua để an cư lâu dài, do đó, ưu tiên những dự án của chủ đầu tư uy tín, pháp lý rõ ràng để an tâm. Tôi đã biết chủ đầu tư Nam Long từ trước, cũng đã đi tham quan các dự án Nam Long Hồng Phát, Nam Long Cần Thơ 1 và rất ấn tượng với không gian sống, tiện ích tại các khu đô thị của Nam Long", anh Nhật nói.

Hơn 3 thập niên kiến tạo đô thị Việt Nam, Nam Long ghi dấu ấn với 11 khu đô thị tại 6 tỉnh thành. Nam Long II Central Lake là một trong những dự án quan trọng của Nam Long trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2021, Nam Long II Central Lake đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường bất động sản Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung bởi những ưu thế vượt trội về quy hoạch, tiện ích, môi trường sống. Thời gian qua, nhiều hoạt động văn hóa – giải trí cũng liên tục được tổ chức, đưa Nam Long II Central Lake dần trở thành một điểm đến nổi bật tại Tây Đô.