DOJILAND và hành trình 10 năm “Dẫn lối tiên phong – Vươn mình tỏa sáng”

10 năm thành lập và phát triển, không chỉ xây dựng nên những công trình mới, mà với DOJILAND đó còn là hành trình kiến tạo nên những giá trị, những biểu tượng mới, khẳng định vị thế của một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

Nhìn lại những dấu ấn tự hào trên hành trình một thập kỷ

Thành lập vào năm 2014, DOJILAND là thành viên của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI – Tập đoàn kinh doanh đa ngành - Top 5 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong suốt 1 thập kỉ qua. Thừa hưởng tiềm lực tài chính và uy tín vững mạnh từ thương hiệu mẹ, DOJILAND đã không ngừng có những bước tiến vững chắc trong lĩnh vực bất động sản.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, DOJILAND đã kiên định với mục tiêu phát triển những công trình biểu tượng đặc sắc, mang tính thẩm mỹ cao, chất lượng vượt trội và đặc biệt mang đậm dấu ấn nghệ thuật kim hoàn – nét đặc trưng của Tập đoàn DOJI. DOJILAND đã tiên phong sáng tạo dòng sản phẩm Kim Địa Ốc, kết hợp giữa nghệ thuật kim hoàn và bất động sản cao cấp.

Từ một thành viên trẻ thuộc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, một tân binh trong lĩnh vực bất động sản, DOJILAND đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành nhà phát triển bất động sản uy tín với hàng loạt dự án mang tầm vóc quốc tế như: The Sapphire Residence – khu đô thị Hạng A đẳng cấp quốc tế tại Quảng Ninh; Best Western Premier Sapphire Ha Long - Dự án căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp; DOJI Tower – Toà nhà Văn phòng và Trung tâm Thương mại hiện đại với tạo hình kiến trúc viên kim cương khổng lồ; The Sapphire Mansions – quần thể 47 căn dinh thự độc bản nằm kề bên Vịnh Hạ Long. Đặc biệt, tại Hải Phòng, DOJILAND gây ấn tượng với 2 công trình Kim địa ốc độc đáo. Đó là Diamond Crown Hai Phong và Golden Crown Hai Phong.

Những công trình biểu tượng của DOJILAND góp phần làm đẹp cho những vùng đất và nâng tầm chuẩn sống của người Việt.

Diamond Crown Hai Phong - Tổ hợp gồm tháp khách sạn 45 tầng và tháp chung cư 39 tầng sở hữu kiến trúc Diagrid độc đáo, là biểu tượng của phong cách sống hiện đại, đẳng cấp sánh ngang với các đô thị hàng đầu trong khu vực. Golden Crown Hai Phong – tòa tháp 40 tầng có thiết kế vương miện vàng lại mang đến không gian sống sang trọng hiện đại bậc nhất Việt Nam và hệ tiện ích cao cấp tiên phong xuất hiện tại thành phố Cảng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập DOJILAND, bà Đặng Thanh Huyền, Phó TGĐ công ty, chia sẻ:"Tất cả các công trình bất động sản của DOJILAND đều mang yếu tố nghệ thuật, chất lượng cao và hướng tới sự phát triển bền vững của đô thị, là sự kết hợp hài hòa của 5 yếu tố: Đẹp tinh xảo – Kiến trúc độc bản – Kỹ nghệ chế tác bậc thầy – Công năng Đỉnh cao và Biểu tượng của đô thị. Đó cũng chính là kim chỉ nam của DOJILAND trong việc kiến tạo nên những "tác phẩm nghệ thuật" trong lĩnh vực bất động sản, giải phóng công năng của bất động sản khỏi những chuẩn mực thông thường, làm đẹp cho các đô thị và nâng tầm chuẩn sống của người Việt"

Và mới đây, DOJILAND đã một lần nữa khẳng định đẳng cấp cùng chất lượng vượt trội của mình, khi tháp khách sạn Diamond Crown Hai Phong chính thức trở thành khách sạn mang thương hiệu Sofitel thứ 3 tại Việt Nam sau Sofitel Legend Metropole Hanoi và Sofitel Saigon Plaza.

Hành trình 10 năm của DOJILAND là cả một chặng đường bền bỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ, là khát khao chinh phục những đỉnh cao, là không ngừng đổi mới sáng tạo để mang đến những sản phẩm – dịch vụ có chất lượng hoàn hảo nhất, kiến tạo nên những giá trị đích thực trong lĩnh vực bất động sản.

Khi những nỗ lực được ghi nhận xứng đáng

Ngày 17/11/2024, DOJILAND đã tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập và phát triển, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp phát triển của một thương hiệu bất động sản uy tín hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, tại sự kiện quan trọng này, DOJILAND đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì cùng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của DOJILAND. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và cam kết của DOJILAND trong việc kiến tạo các công trình biểu tượng, mang lại các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng hoàn hảo nhất.

Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng trao tặng bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc của DOJILAND

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng - Ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố đánh giá cao uy tín của DOJILAND trong việc luôn giữ đúng cam kết với thành phố và người dân, thông qua những dự án đặc sắc về kiến trúc, đảm bảo về chất lượng, nâng cao tiêu chuẩn sống người dân, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội của thành phố. Công ty DOJILAND cũng là đơn vị luôn nằm trong nhóm các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách thành phố Hải Phòng, năm sau luôn cao hơn năm trước và đồng hành cùng các hoạt động xã hội ý nghĩa của địa phương.

Được đón nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ và bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng dành cho các tập thể, cá nhân đúng vào dịp kỉ niệm 10 năm thành lập công ty là sự động viên to lớn và vô cùng ý nghĩa để DOJILAND tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn trong tương lai, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia.

Là thành viên của Tập đoàn DOJI, bên cạnh sứ mệnh mang đến các sản phẩm – dịch vụ có chất lượng hoàn hảo, DOJILAND luôn chú trọng các hoạt động trách nhiệm xã hội nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt, xây dựng hệ giá trị nhân văn sâu sắc, vì con người và hướng tới con người.

Đại diện Tập đoàn DOJI trao quà ủng hộ 1 tỷ đồng cho các chương trình vì cộng đồng của Thành phố Hải Phòng

Cùng với bằng khen cao quý từ Thủ tướng Chính phủ, trong những năm qua, DOJILAND cũng đã ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng danh giá trong ngành bất động sản, khẳng định năng lực vượt trội và vị thế tiên phong của mình. Đặc biệt, năm 2024, DOJILAND tự hào đã trở thành Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á, tiếp tục giữ vững danh hiệu Nhà phát triển BĐS hạng sang tốt nhất Đông Nam Á và Top 10 Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Trong thời gian tới, DOJILAND sẽ tiếp tục phát triển và cho ra mắt thêm nhiều các công trình bất động sản nghệ thuật kim hoàn tại các tỉnh thành khác trên cả nước. Đó cũng sẽ là những sản phẩm đầy tâm huyết và tự hào của DOJILAND, với mong muốn mang đến những giá trị khác biệt, đặc sắc, hoàn mỹ trong lĩnh vực bất động sản như cách Tập đoàn DOJI dày công thực hiện, trau chuốt các sản phẩm trong lĩnh vực vàng bạc, trang sức trong suốt ba thập kỷ qua.