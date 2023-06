Giá từ 29 triệu/m2 cùng chính sách ưu đãi, The Maison gia tăng sức hút

Vừa mới ra mắt, dự án căn hộ cao cấp ven sông The Maison đã trở thành hiện tượng nổi bật trên thị trường, tạo sức hút mạnh mẽ với khách hàng và nhà đầu tư. Minh chứng rõ nét nhất là mới đây, tại sự kiện khai trương nhà mẫu dự án, hàng trăm khách hàng đã có mặt từ rất sớm để tham quan và có được trải nghiệm chân thực nhất về tổ ấm sắp tới của mình.



Không chỉ ấn tượng với thiết kế và nội thất bàn giao cao cấp từ các thương hiệu tên tuổi như Dudoff, An Cường, Jotun, Inax, Hafele…của căn hộ The Maison, mức giá chỉ từ 29 triệu/m2 cùng chính sách thanh toán hấp dẫn của dự án cũng đã khiến chị Thu Uyên (Phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) hoàn toàn bị thuyết phục, chị đã nhanh chóng đặt mua ngay căn hộ 2PN -2WC tại đây.

"Thật may mắn khi mình biết đến The Maison, một dự án căn hộ cao cấp nhưng mức giá quá tốt, giờ còn thêm sự hỗ trợ tối ưu từ chủ đầu tư sẽ giúp người mua như mình giảm được gánh nặng tài chính rất nhiều. Với vốn ban đầu chỉ 20% ( tương đương 460 triệu đồng ) sẽ được nhận nhà ngay rồi sau 18 tháng mới bắt đầu thanh toán tiếp, khoản tiền thay vì trả liền để nhận nhà mình sẽ dùng đầu tư và có được thêm khoản lợi nhuận."- chị Uyên hào hứng nói.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường như hiện nay thì Theo Maison là dự án hội tụ rất nhiều yếu tố để người mua dễ dàng tiếp cận, dễ an cư, dễ đầu tư cũng như hiện thực hóa ước mơ có được ngôi nhà đầu đời một cách nhanh chóng. Xét về giá bán từ 29 triệu/m2, The Maison là dự án có mức giá tốt nhất thị trường Bình Dương hiện nay khi mà hầu hết các dự án căn hộ cao cấp có vị trí trung tâm tại TP. Thủ Dầu Một, TP. Dĩ An, TP. Thuận An… đều đã cán mốc từ 40-45 triệu đồng/m2.

"Thị trường được dự đoán sẽ phục hồi tăng trưởng từ đầu 2024, thúc đẩy giá trị bất động sản Bình Dương thiết lập đỉnh phát triển mới trong thời gian tới, vì vậy sở hữu căn hộ với mức giá quá "hời" như hiện nay chủ nhân The Maison cũng đã có được khoản lời trước mắt và còn gia tăng bền vững trong tương lai ngắn."- một chuyên gia nhận định.

Ở góc độ đầu tư, các chuyên gia địa ốc cho biết ngoài khoản lợi nhuận thu về nhờ giá trị gia tăng của bất động sản theo thời gian, dòng tiền đến từ việc cho thuê cũng đóng vai trò quan trọng. Bình Dương nói chung và TP. Thủ Dầu Một là địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người dẫn đầu cả nước, chưa kể địa phương này còn đón làn sóng ở thực từ các chuyên gia, doanh nhân, quản lý cấp cao, nguồn nhân lực này gia tăng 20-25% mỗi năm hứa hẹn là nguồn cầu lớn cho thị trường.

Thu nhập cao của nhóm khách này cũng quyết định đến mức chi trả cho thuê, đặc biệt là những căn hộ 2-3PN có diện tích rộng rãi rất được ưa chuộng do đáp ứng được nhu cầu của gia đình có nhiều thế hệ. Theo báo cáo của CBRE, mức giá cho thuê căn 2-3PN tại một số dự án ở Bình Dương dao động từ 10 -20 triệu/tháng. Đây cũng là thị trường sở hữu mức giá cho thuê căn hộ hấp dẫn, ngang bằng phía đông TP.HCM. "Vậy nên, việc chọn mua căn hộ trên dưới 2 tỷ đồng như The Maison nhưng mỗi tháng thu về mức lợi nhuận từ 15-20 triệu/tháng, cộng dồn tương đương tỷ suất 9-10%/năm là con số vô cùng hấp dẫn." – các chuyên gia đánh giá.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam Batdongsan.com.vn cho biết, những tháng đầu năm 2023 mức độ tìm kiếm dự án căn hộ có mức giá trên dưới 2 tỷ đồng như The Maison gia tăng, chiếm 2/3 số lượng tìm kiếm tại thị trường Bình Dương. Ông Tuấn cho rằng, với giá bán, vị trí đắc địa, tính thanh khoản cao cùng chất lượng tốt, The Maison là dự án rất phù hợp cho nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng hiện nay.

Với anh Trung Kiên ( Tân Uyên, Bình Dương ) thì tiến độ xây dựng vượt trội đến tầng 14 nhưng chủ đầu tư vẫn áp dụng chính sách thanh toán đến 30 tháng, đây được xem là một sự chia sẻ thiết thực nhằm giúp người mua ở thực không bị áp lực tài chính và dễ dàng sở hữu nhà ở hơn bao giờ hết cũng như cho thấy được tiềm lực tài chính vững mạnh và khẳng định uy tín của C-Holdings trên thị trường.

" Chọn mua căn hộ 3 phòng ngủ thông qua hình thức vay ngân hàng, mình được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% đến lúc nhận nhà và ngân hàng ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng. Thay vì trả tiền hàng tháng thuê trọ, mình dùng tiền đó trả cho chính căn nhà của mình. Gia đình mình đang mong chờ từng ngày để cùng nhau đón Tết 2025 trong căn nhà mới đầy ấm áp tại The Maison." – anh Kiên chia sẻ.

The Maison là một trong những sản phẩm tâm huyết của C-Holdings, được đầu tư kỹ lưỡng và trau chuốt từng chi tiết để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. " Ở The Maison, chúng tôi không chỉ tạo ra một sản phẩm căn hộ cao cấp với giá thực, giá ở đây không chỉ là giá bán mà còn là giá trị, giá trị để kiến tạo nên cộng đồng sống văn minh và thịnh vượng, mang đến những giá trị sống, không gian sống tốt đẹp nhất dành cho khách hàng. Với giá bán cũng như trang thiết bị căn hộ và hệ sinh thái tiện ích cao cấp, môi trường sống đẳng cấp, an ninh, sản phẩm được trau chuốt từ ban đầu thì sẽ không thể tìm thấy sản phẩm thứ hai như The Maison trên thị trường hiện nay." – đại diện chủ đầu tư C-Holdings nói.

Là dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm TP.Thủ Dầu Một, The Maison với tầm nhìn đắt giá ra sông Sài Gòn, cộng hưởng hạ tầng được quy hoạch đồng bộ và phát triển mạnh mẽ cùng mức giá "đột phá" chỉ từ 29 triệu/m2 đang nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của khách hàng.

Không chỉ sở hữu một không gian riêng cho gia đình mình, cư dân The Maison còn đươc tận hưởng hệ sinh thái hơn 39 tiện ích đẳng cấp từ : sảnh đón sang trọng, hồ bơi tràn bờ, GYM, Sauna, phòng họp – hội nghị, thư viện, công viên, đường chạy bộ, khu BBQ, nhà trẻ và đặc biệt là Spa chăm sóc xe, một dấu ấn riêng của C-Holdings.

Dự án được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế đến từ Taisei Nhật Bản mang đến một cộng đồng văn minh, thân thiện và an toàn. Đặc biệt hơn, The Maison còn được thiết kế bởi Sino Pacific (SPCC) – công ty 100% vốn nước ngoài đã có hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế tại Việt Nam. Với kinh nghiệm thiết kế cho hàng ngàn căn hộ tại Phú Mỹ Hưng, có thể nói Sino Pacific lần đầu tiên mang đến những căn hộ hiện đại nhất thuộc khu đô thị kiểu mẫu hàng đầu cả nước về TP. Thủ Dầu Một. Dự án với tiến độ xây dựng vượt trội đến tầng 14 và dự kiến bàn giao vào quý 4/2024.

Trải nghiệm căn hộ The Maison và nhận nhiều ưu đãi tại The Maison Sale Gallery. Số 79, Đường D4, Phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Thông tin chi tiết về dự án xem tại website: www.themaison.vn ; www.dkrs.vn



Hotline: 1900 2663