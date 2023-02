Giá USD “chợ đen” tăng mạnh

Khảo sát trên thị trường tự do ngày 15/2, giá bán USD đồng loạt tăng mạnh khoảng 70-80 đồng so với hôm qua, hiện phổ biến ở mức 23.700 đồng/USD. Giá mua vào biến động nhẹ, hiện khoảng 23.600 đồng/USD.



Tương tự trên thị trường chính thức, giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt tăng. Theo đó, giá bán đã lên vùng 23.800 đồng/USD.

Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết tỷ giá USD ở mức 23.460-23.800 đồng/USD, tăng 30 đồng so với hôm qua. BIDV tăng 40 đồng lên 23.480-23.780 đồng/USD. Techcombank tăng 5 đồng lên 23.450-23.790 đồng/USD.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 23.631 đồng/USD, tăng 1 đồng so với phiên trước và ghi nhận phiên tăng thứ 8 liên tiếp. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp cho các ngân hàng thương mại là 22.449-24.812 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN vẫn giữ nguyên 23.450 đồng/USD (chiều mua) và 23.780 đồng/USD (chiều bán).

Trên thị trường quốc tế, đồng đô la Mỹ tăng trở lại lên mức cao nhất 6 tuần so vo với đồng yên và thoát khỏi mức thấp nhất trong khoảng 2 tuần so với rổ các loại tiền tệ chính. Hiện chỉ số US Dollar Index ở mức 103,57 điểm.

Đồng bạc xanh phục hồi trở lại sau khi chạm đáy 2 tuần sau dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố mới đây. Theo đó, dữ liệu do Bộ Lao động Mỹ mới công bố cho thấy, Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ đã tăng 0,5% trong tháng 1, sau khi tăng 0,1% trong tháng 12. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã tăng 6,4% trong 12 tháng tính đến tháng 1 - mức tăng nhỏ nhất kể từ tháng 10-2021. Điều này góp phần khẳng định kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ.