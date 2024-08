Giá USD giảm mạnh

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ mua vào đồng USD với giá 25.540 đồng/USD, bán ra 25.630 đồng/USD, giảm khoảng 50 đồng/USD so với 1 ngày trước. Từ đầu tháng 8 tới nay, giá USD tự do hạ nhiệt khoảng 100 đồng.

Công ty Chứng khoán SHS nhận định tỉ giá đã hạ nhiệt trong tháng 7-2024 nhờ được hỗ trợ từ việc giải ngân dòng vốn đầu tư nước ngoài khá tích cực, cán cân thương mại 7 tháng thặng dư 14 tỉ USD và chỉ số USD quốc tế hạ nhiệt nhờ kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất.

Dù vậy, các chuyên gia dự báo tỉ giá vẫn duy trì ở mức cao đến hết quý III/2024 trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu hàng hóa tăng để phục vụ mùa kinh doanh cuối năm. Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ thị trường mở (OMO), phát hành tín phiếu một cách linh hoạt nhằm ổn định tỉ giá, hỗ trợ tăng trưởng.