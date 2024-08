Giá USD ngân hàng và tự do có diễn biến mới

Ngày 2-8, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.242 đồng/USD, giảm nhẹ so với hôm qua. Tuy nhiên, tính chung 1 tuần trở lại đây, tỉ giá trung tâm đã giảm hơn 20 đồng, được xem là mức giảm khá mạnh.



Tại các ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết giá USD mua vào ở mức 24.060 đồng/USD và 25.400 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng so với hôm qua. Eximbank giao dịch đồng USD ở mức 25.050 đồng/USD mua vào và 25.390 đồng/USD bán ra.

So với khoảng 1 tuần trước, giá USD ở các ngân hàng đã giảm từ 50-70 đồng/USD.

Nếu so với mức đỉnh hồi tháng 6, giá USD ở các ngân hàng thương mại đã hạ nhiệt hơn 1,5%.

Trên thị trường tự do, giá USD sáng nay được một số điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch phổ biến ở mức 25.600 đồng/USD mua vào, 25.682 đồng/USD bán ra, ổn định trong những ngày qua. Giá USD tự do cũng lùi xa so với mốc đỉnh từng lập vượt 26.000 đồng trước đó.

Giá USD ở các ngân hàng giảm mạnh những ngày qua

Tỉ giá hạ nhiệt trong bối cảnh chỉ số đồng USD trên thị trường quốc tế suy yếu. Hiện chỉ số USD (DXY) chỉ còn 104,135 điểm, giảm gần 2% so với mức đỉnh hồi tháng 4.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ tháng 7, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho hay đồng USD hạ nhiệt trên thị trường quốc tế sau một loạt những dữ liệu khả quan về tình hình lạm phát của Mỹ được công bố.

Thị trường đang đánh giá khoảng 90% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED sẽ giảm lãi suất thêm 0,25 điểm % xuống còn 5% - 5,25% vào tháng 9 tới.

Ở thị trường trong nước, việc chỉ số DXY suy yếu cùng với sự can thiệp hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước thông qua việc bán ngoại hối, đã giảm bớt áp lực lên tỉ giá USD/VNĐ trong tháng 7-2024.

Các chuyên gia của MBS cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước duy trì mặt bằng lãi suất liên ngân hàng cao cũng góp phần giúp giảm chênh lệch lãi suất giữa đồng USD và VNĐ, qua đó hỗ trợ việc mất giá của tiền đồng.

"Áp lực tỉ giá sẽ hạ nhiệt và dao động trong khoảng 25.100 - 25.300 đồng/USD trong quý IV nhờ thặng dư thương mại tích cực, dòng vốn FDI tăng và du lịch phục hồi mạnh mẽ. Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỉ giá trong năm nay" - bà Trần Khánh Hiền, Giám đốc phân tích MBS nói.

VNĐ mất giá tương đồng với một số nước trong khu vực trong nửa đầu năm 2024

Từ nay tới cuối năm, Tập đoàn UOB duy trì quan điểm FED sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất USD, mỗi lần 0,25 điểm % vào tháng 9 và tháng 12. Nếu vậy, đây sẽ là cơ sở thuận lợi để các nền kinh tế khác có thể cân nhắc cắt giảm hoặc không cần tăng lãi suất chính sách; và áp lực tỉ giá lên các đồng tiền mới nổi cũng sẽ được giảm bớt…

Dự báo về xu hướng của tỉ giá VNĐ/USD, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Tập đoàn UOB, cho rằng FED giảm lãi suất sẽ khiến đồng USD giảm giá. Khi đó, đồng VNĐ có thể phục hồi trong nửa cuối năm cùng với sự phục hồi của đồng Nhân dân tệ (CNY). Dự báo tỉ giá sẽ ở mức 25.000 trong quý IV/2024.