Giá USD ngân hàng tiếp tục tăng, lên gần 24.300 đồng

Sáng nay (29/8), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.963 đồng/USD. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 22.765-25.161 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước là 23.400-25.111 đồng/USD.

Giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại mở cửa sáng 29/8 tiếp tục tăng mạnh lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Tại Vietcombank, giá USD đã lên mức 23.930-24.270 đồng/USD (mua vào – bán ra), tăng 10 đồng so với cuối ngày hôm qua và tăng 120 đồng so với sáng hôm qua.

Tương tự tại BIDV, sau khi vượt mốc 24.200 đồng ngày 28/8, giá USD tại đây tiếp tục đi lên và hiện ở mức 23.965-24.265 đồng (mua vào – bán ra). VietinBank cũng tăng lên mức tương đương, với 23.963-24.265 đồng/USD.

Tỷ giá tại nhiều ngân hàng khác cũng tăng hơn 100 đồng trong vài ngày gần đây và vượt 24.200 đồng. Trong đó, Sacombank đang niêm yết ở mức 23.940-24.230 đồng/USD. Techcombank nâng lên sát mốc 24.300 đồng, cụ thể đang niêm yết giá USD ở mức 23.940-24.290 đồng.

Đáng chú ý, giá USD trên thị trường “chợ đen” cũng đang tăng mạnh. Trong đó, giá mua vào tăng hơn 200 đồng và hiện phổ biến 24.070-24.100 đồng. Giá bán ra cũng tăng hơn 100 đồng lên 24.170-24.200 đồng.

Như vậy, tỷ giá USD các ngân hàng đang ở mức cao nhất từ đầu năm đến nay. So với cuối năm 2022, tỷ giá đã tăng khoảng 550 đồng, tương đương tăng 2,27%.

Tỷ giá USD hiện tương đương với giai đoạn tháng 12/2022. Dữ liệu: Wichart.

Theo giới chuyên gia, áp lực tỷ giá có xu hướng gia tăng thời gian gần đây do chênh lệch lãi suất giữa VND và USD tiếp tục nới rộng do lãi suất điều hành của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể duy trì ở vùng đỉnh đến cuối năm 2023 để kiềm chế lạm phát, trong khi NHNN định hướng tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, theo Chứng khoán VNDirect, tỷ giá VND năm nay sẽ được hỗ trợ tốt hơn so với nửa cuối năm 2022 bởi thặng dư thương mại duy trì ở mức cao, FED và kiều hối ổn định, các thỏa thuận bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài dự kiến thực hiện trong nửa cuối năm 2023 sẽ làm tăng nguồn cung ngoại tệ.