Giá USD tự do tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay (21/2) đứng ở mức 23.239 đồng, tăng 5 đồng so với hôm qua. Như vậy, so với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã tăng tới 89 đồng.



Trên thị trường, giá USD nhích tăng trong sáng nay. Giá USD trên "chợ đen" hiện khoảng 23.220-23.240 đồng, tăng mạnh 20 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại tương đối ổn định, hầu hết giữ nguyên hoặc điều chỉnh nhẹ 5-10 đồng. Tại Vietcombank, giá USD đang được niêm yết tại mức 23.140-23.310 đồng (mua – bán), không thay đổi so với hôm qua.

Còn Techcombank lại tăng 8 đồng lên 23.160-23.320 đồng. ACB tăng 10 đồng lên 23.160-23.290 đồng.

Việc tỷ giá trong nước nhích được cho bởi đồng bạc xanh trên thế giới không ngừng mạnh lên. Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường giá trị của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác trong rổ tiền tệ hiện đã lên mức 99,83 điểm, vùng cao nhất 2 năm qua.

Đồng USD vọt lên đỉnh trong bối cảnh trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm của Mỹ lên mức cao. Giới đầu tư tin rằng nền kinh tế Mỹ vẫn tốt, trong khi các nước đang đối mặt với nhiều khó khăn. Fed đang theo dõi sát Covid-19, nhưng còn quá sớm để khẳng định dịch viêm đường hô hấp cấp này ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ như thế nào. Trong khi đó, Covid-19 đã gây tác động tiêu cực rõ rệt tới nền kinh tế Trung Quốc và nhiều nước châu Á.